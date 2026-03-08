我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李灝宇女友（左）透露他背負國家球員身分從不懈怠，這也是這麼多年仍欣賞、崇拜李灝宇的原因。（圖／李灝宇女友Threads ＠lulu420_）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊二棒二壘手李灝宇，因左脇腹肌肉拉傷退出本屆賽事，消息震撼台灣棒壇，也引起日本媒體與球迷關注。李灝宇的女友Lulu昨（7）日則在Threads上發文，透露獨自飛了18個小時從美國到日本替李灝宇加油，沒想到卻撲了空，看見對方充滿著無奈、失落和不甘心更是讓她心疼，直呼：「在我心裡你一直都會是第一名！對你說過最多的話就是你很棒，因為你真的好棒好棒！你辛苦了。」李灝宇女友表示，一知道他進中華隊後就決定飛來東京加油，便獨自從美國飛了18個小時到日本力挺，透露李灝宇這陣子除了練球、調時差，每天都很努力自律做好自己該做的事。交往至今第7年，背負國家球員身分的他從不懈怠，這也是這麼多年仍欣賞、崇拜李灝宇的原因。然而，李灝宇因傷退出經典賽，女友也心疼說：「看見你無奈失落不甘心，真的好心疼，不過謝謝你強大的心理素質，讓自己快快調適好心情，繼續留下陪伴著大家，你真的好棒。」文中，她向李灝宇告白，「在我心裡你一直都會是第一名！對你說過最多的話就是你很棒，因為你真的好棒好棒！你辛苦了」，並曬出合照甜蜜放閃。李灝宇本人極度渴望為國家隊效力，不過所屬的老虎球團基於保護這名23歲潛力新秀的職業生涯，最終要求其回美接受進一步檢查與治療，李灝宇也對球迷表示抱歉，遺憾沒有辦法參與本屆經典賽，並改由張政禹遞補。