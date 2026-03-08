2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（8）日台韓大戰，號召全民應援吃爆泡菜贏韓國！必勝客、達美樂優惠加碼TEAM TAIWAN，拿坡里6塊炸雞、大披薩下殺199元、蛋塔買一送一，速食優惠狂炸，延續勝利氣勢晉級紅不讓。
WBC經典賽吃爆泡菜！必勝客披薩優惠加碼送薯金幣
必勝客表示，歡慶中華隊首勝，力挺台韓大戰吃爆泡菜，推出限時兩大優惠碼再轟紅不讓。
◾️優惠碼97307：外帶買大披薩送大披薩、再送薯金幣！即日起到3月9日，現省644元起。
◾️優惠碼92109：即日起到3月10日，買鱈魚塊4塊「免費送薯金幣」小份，只要79元（原價118元）。
WBC經典賽吃爆泡菜！達美樂「骰到6」強運套餐優惠碼
達美樂力挺台灣，號召全民吃泡菜披薩不夠，推薦加碼全壘打球棒麵包、棒球披薩馬芬、三振對手蒜味巴掌麵包、骰到六可可馬芬，整套一起為中華隊應援。
◾️優惠碼831116：達美樂披薩強運套餐價格799元起
拿坡里：大披薩、6塊炸雞都轟199元！蛋塔買一送一優惠超狂
拿坡里生日慶適逢2026年世界棒球經典賽，台韓大戰號召全台球迷一起為中華隊加油，3月5日至3月20日：
◾️內用外帶大披薩199元！不限口味選擇都下殺199元（原價390元）；加價100元還可升級新品披薩，包括：開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享可選。
◾️內用外帶6塊炸雞／6塊烤雞199元！六塊炸雞或六塊烤雞特惠價199元（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。
◾️蛋塔買一送一！3月生日壽星經典蛋塔「買一送一」優惠！拿坡里3月生日慶活動首五日3月5日至3月9日，凡3月5日至3月20日生日壽星，活動期間至門市消費不限金額並出示有效身分證明文件，可享經典蛋塔買一送一（原價一顆45元，每人限購一組，數量有限，售完為止）。
資料來源：必勝客、達美樂、拿坡里
