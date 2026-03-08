我是廣告 請繼續往下閱讀

本週受到地緣政治衝擊影響，週二、週三台股連續兩日重挫，導致加權指數本週大跌1814.95點，週線跌幅達-5.12%，平均日均量9346.85億元。下半週隨著投資情緒和緩，週五大盤小跌73.4點，指數收在33599.54點，法人分析，市場短期避險升溫，預料後續台股震盪整理機率升高。在外資的大舉調節下，本週外資累計賣超3170.43億元，創史上單週最高賣超金額，自營商也大舉減碼867.89億元，僅有投信法人連續第三週回補台股401.96億元，三大法人合計賣超3636.36億元。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，針對外資態度，郭明玉認為，本週外資加大賣超力道主要著眼於美伊戰爭風險升溫，一旦市場恐慌降低，或是談判可能性提升，進而緩解戰事張力，市場風險偏好回升之下，外資也將緩和調節壓力，否則近期外資對整體亞股特別是東北亞股市避險為趨勢所驅。郭明玉指出，AI巨頭資本支出持續上調，帶動伺服器、網通、代工、電力與記憶體等 AI 基建供應鏈全面走強，相對地，近期軟體與IT服務行業因 AI顛覆風險承壓，出現估值快速收縮，使AI交易呈現「基建強、應用弱」的結構性分化。隨著科技巨頭進入實體投資高峰，資金明顯朝具稀缺性的重資產與算力、HBM、網通與電力設備等現金流量佳之族群挪動。至於軟體部分，雖部分軟體與IT服務產業面臨長期獲利壓力，但擁有資料護城河與深度流程整合的公司已出現被過度拋售的機會點。不過，郭明玉強調，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。