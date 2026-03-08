2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最高潮的「台韓大戰」！今（8）日上午12點，退無可退的中華隊將與宿敵韓國隊展開生死對決。這場攸關晉級門票的關鍵戰役，不僅球迷高度關注，運彩市場也迎來投注熱潮。根據台灣運彩最新開出的賠率，韓國隊不讓分賠率低至1.10，顯示莊家極度看好韓國取勝；在讓分盤方面，開出中華隊受讓2.5分（賠率2.08），大小分盤口則落在9.5分。針對這場激戰，CSDA中華民國運動彩券發展協會資深分析師「子乃花」提出了深度的賽前解析，認為中華隊並非毫無機會。
2. 韓國「晚接午」遇體能極限，牛棚與後援成隱憂：昨日韓國隊與日本激戰，一口氣動用了6名牛棚投手；今日又面臨嚴苛的「晚接午」賽程，對後援戰力是一大考驗。子乃花推測，韓國極可能採取雙先發或三先發（如郭彬、Dane Dunning）來應戰。然而，郭彬有指甲受傷與控球隱憂，Dunning受傷後速球品質下滑、過度依賴卡特球，中華隊情蒐團隊若準備充足，將能在比賽中後段找到突破口。
中華隊雖然推出旅日強投古林睿煬掛帥，但他自去年9月日職受傷後，缺乏高強度一軍實戰機會；而可能接替的左投林維恩，球速仍有進步空間，面對韓國打線幾乎沒有失投的空間，這也是為何分析師強烈看好本場比賽會走向「打擊戰」的原因。
⚾ 分析師解盤：中華隊兩大突破口1. 柳賢振威力下滑，中華隊耐心選球成關鍵：韓國隊本場預計推出39歲傳奇左投柳賢振先發。子乃花分析，雖然柳胖過去擁有銷魂的大曲球與精準控球，但他回歸韓職後，速球威力已無法壓制頂級打者，在KBO季後賽防禦率甚至高達12.00。中華隊在經歷捷克戰的大勝後，打線氣勢已經點燃，且總教練曾豪駒調度靈活。只要中華隊打者延續前一場「放過不好打的好球」的耐心，絕對有機會從這位非強力左投手中取分。
⚾ 韓國隊恐怖打線考驗古林睿煬儘管看好中華隊的得分能力，但子乃花也坦言，對中華隊的投手群「相對悲觀」。韓國隊本屆打線堪稱近年最強，擁有大聯盟等級的李政厚、金慧成，本土強打文保景、金倒永狀態極佳，加上外援瓊斯（Jones）與惠特康（Shay Whitcomb）前兩戰皆有發揮。
