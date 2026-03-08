2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最高潮！今（8）日上午 11 點，中華隊將與韓國隊展開攸關晉級的終極大戰。面對韓國隊推出的 39 歲傳奇左投柳賢振，中華隊總教練曾豪駒毫不保留，除了確定由「火球男」古林睿煬掛帥先發外，稍早公布的先發打序也做出了極具針對性的戰略變陣。不僅讓昨日輪休的吳念庭重返先發，更將陳晨威拉至第二棒，企圖用「極致的速度」與「高上壘率」來拖垮這位韓國傳奇左投。
前線戰術解碼 曾總破敵算盤：提速、纏鬥、火力最大化
1. 「極速雙箭頭」成形：陳晨威空降第二棒，名單中最大的亮點，是將昨日打第九棒的「光速神威」陳晨威直接拉升至第二棒，取代了昨日的宋晟睿。曾總的用意非常明確，利用鄭宗哲高上壘率，與陳晨威最頂級的快腿，在開局就給予39歲的柳賢振極大心理壓迫，只要這兩人有人上壘，隨時發動的盜壘戰術絕對能大幅干擾韓國投捕的配球節奏，甚至逼迫柳賢振投出偏高的失投球。
2. 滿血回歸！吳念庭重返一壘，吳念庭具備極佳的選球眼與超強的纏鬥能力，正是消耗柳賢振用球數的最佳利器。 而吳念庭的進入打線，也連帶啟動了中華隊的防線重組，重砲吉力吉撈・鞏冠卸下守備任務，專心擔任指定打擊（DH）埋伏在第七棒伺機重擊；而昨日開轟的「費仔」費爾柴德則移防中外野，確保外野防區的絕對安定。
3. 不動的右打重砲核心：費仔與部長伺候左投，針對韓國推出左投，教練團依然對第三棒費爾柴德與第四棒「國防部長」張育成深具信心，也是中華隊的火力核心，將他們安插在雙箭頭之後，只要前段棒次能成功擾亂柳賢振，費仔與部長就能好整以暇地鎖定變速球或直球進行致命打擊。
⚾ 中華隊抗韓先發打序：
- 鄭宗哲（二壘手）
- 陳晨威（左外野手）
- 費爾柴德（中外野手）
- 張育成（三壘手）
- 吳念庭（一壘手）
- 林安可（右外野手）
- 吉力吉撈・鞏冠（指定打擊 DH）
- 林家正（捕手）
- 江坤宇（游擊手）
