▲「光速神威」陳晨威（圖）從昨日第九棒直升今日第二棒，與開路先鋒鄭宗哲組成極速雙箭頭，他的頂級腳程能對39歲的柳賢振施加最大心理壓迫。（圖／記者葉政勳攝）

鄭宗哲（二壘手）



陳晨威（左外野手）



費爾柴德（中外野手）



張育成（三壘手）



吳念庭（一壘手）



林安可（右外野手）



吉力吉撈・鞏冠（指定打擊 DH）



林家正（捕手）



江坤宇（游擊手）





▲吳念庭回歸第五棒鎮守一壘，他極佳的選球眼與頑強纏鬥能力是消耗柳賢振球數最有效的武器。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最高潮！今（8）日上午 11 點，中華隊將與韓國隊展開攸關晉級的終極大戰。面對韓國隊推出的 39 歲傳奇左投柳賢振，中華隊總教練曾豪駒毫不保留，除了確定由「火球男」古林睿煬掛帥先發外，稍早公布的先發打序也做出了極具針對性的戰略變陣。不僅讓昨日輪休的吳念庭重返先發，更將陳晨威拉至第二棒，企圖用「極致的速度」與「高上壘率」來拖垮這位韓國傳奇左投。名單中最大的亮點，是將昨日打第九棒的「光速神威」陳晨威直接拉升至第二棒，取代了昨日的宋晟睿。曾總的用意非常明確，利用鄭宗哲高上壘率，與陳晨威最頂級的快腿，在開局就給予39歲的柳賢振極大心理壓迫，只要這兩人有人上壘，隨時發動的盜壘戰術絕對能大幅干擾韓國投捕的配球節奏，甚至逼迫柳賢振投出偏高的失投球。吳念庭具備極佳的選球眼與超強的纏鬥能力，正是消耗柳賢振用球數的最佳利器。 而吳念庭的進入打線，也連帶啟動了中華隊的防線重組，重砲吉力吉撈・鞏冠卸下守備任務，專心擔任指定打擊（DH）埋伏在第七棒伺機重擊；而昨日開轟的「費仔」費爾柴德則移防中外野，確保外野防區的絕對安定。針對韓國推出左投，教練團依然對第三棒費爾柴德與第四棒「國防部長」張育成深具信心，也是中華隊的火力核心，將他們安插在雙箭頭之後，只要前段棒次能成功擾亂柳賢振，費仔與部長就能好整以暇地鎖定變速球或直球進行致命打擊。