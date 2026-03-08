我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台韓啦啦隊陣容引起關注，中華隊CT AMAZE由峮峮（如圖）領軍，以及林襄、一粒、秀秀子等12位女神。（圖／記者葉政勳攝）

▲車榮玹（如圖）的IG上也有不少辣照，擁有12.1萬人追蹤的她，不吝嗇分享火辣身材。（圖／車榮玹IG ＠chacha721）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（8）日台灣時間上午11點將進行「台韓大戰」，除了賽事備受矚目，場邊啦啦隊也成為焦點，中華隊CT AMAZE啦啦隊將迎戰韓式應援。本屆韓國啦啦隊由車榮玹領軍，不僅是韓職LG雙子啦啦隊隊長、女神李珠珢隊友，擁有一雙逆天長腿的她，社群上也有許多辣照，傲人身材讓網友看了噴鼻血。在賽事開打前，台韓啦啦隊陣容也引起關注，中華隊由峮峮領軍，以及林襄、一粒、秀秀子等12位女神，韓國部分則由韓職LG雙子啦啦隊隊長車榮玹，以及李今珠、朴淡備、徐賢淑等人氣成員擔任應援團，台日兩邊的啦啦隊陣容都相當華麗。其中，擁有甜美臉蛋和一雙逆天長腿的車榮玹，這幾年多次站上國際賽事，她不僅是李珠珢的隊友，去年還來台參與味全主場活動，帶來開場與中場精彩演出，表現十分吸睛，在場上熱舞的模樣瞬間圈粉。當時，車榮玹表示第一次來到台北大巨蛋「比想像中大又乾淨」，更開心能首次在場內進行表演，直呼：「很期待這樣的機會，也覺得能代表來台應援是一種榮幸，盼望未來有更多的交流。」此外，車榮玹的IG上也有不少辣照，擁有12.1萬人追蹤的她，不吝嗇分享火辣身材，日前她PO出一組泳裝照，讓粉絲們暴動留言，直呼：「女神」、「身材太辣了」、「這組照片真好看」。昨日晚間，韓國隊對上日本隊，車榮玹也PO出東京巨蛋場內照，另外還有許多球迷拍下她在場邊應援的美照，美貌很難不引起關注，一舉一動都吸引眾人目光。稍早，車榮玹則PO出咖啡照，看來已經做好待會上場應援的準備。