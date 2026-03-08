未來一周有2波大陸冷氣團襲擊台灣，抵達時間分別是周一（3月9日）、周四（3月12日），天氣風險分析師廖于霆表示，雖然已經來到三月，但是北方冷空氣依然活躍，未來一周上升下降明顯，早晚要注意14度以下氣溫，北台灣整周降雨也偏多。
3月迎接連續低溫 今起連3天雨下最多
氣象專家林得恩透過臉書粉專「林老師氣象站」指出，今天到3月21日，台灣的氣溫普遍比氣候平均值低，尤其是周四至周六（3月12日至3月14日），將會有一波較強降溫事件；此外，由於前期的環境水氣較多，降雨也將更為明顯，其中今天至周三（3月8日至3月11日）期間，降雨訊號最為顯著。
冷氣團明天報到 北台灣又濕又冷
廖于霆則說明，今天東北季風逐漸減弱，北部、東北部多雲短暫雨，白天高溫升到19至22度，中南部天氣晴朗，白天高溫24至29度，感受較舒適。不過今晚到明天清晨，東北季風再度增強。
東北季風導致北部、東半部轉陰陣雨天氣，中南部維持多雲到晴，周一白天北部、東北部高溫降到18至19度，中南部24至27度，隨後大陸冷氣團南下，北部、東北部低溫只剩14至15度，中南部16至18度，體感明顯轉冷。
周四再一波新冷氣團 周六天氣好轉
廖于霆提及，周二大陸冷氣團持續影響，各地早晚低溫14至17度，且配合華南水氣通過，各地雲量較多，中部以北都有短暫陣雨。周三大陸冷氣團減弱，北部東北部高溫回升到19至21度，中南部及24至27度，各地早晚仍涼，低溫14至15度。
廖于霆提醒，周四又有另一波大陸冷氣團又南下，氣溫再次下降，周五冷氣團減弱，各地早晚低溫回升到15至20度，周六主要受偏東風到偏南風影響，各地天氣好轉，晴時多雲。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、林老師氣象站臉書
