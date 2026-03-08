我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今（8）日中午11點即將開打！場邊啦啦隊依舊是關注焦點之一，在經典賽開始之前，林襄在自己的YouTube頻道上傳一支以「準備前進東京為中華隊應援」為題的Vlog，其中閒聊到自己是快速下班組，因為覺得多待在球場上一刻都是被佔便宜，「多待一刻他們就要付我薪水。」立刻引來話題。林襄在化妝時和粉絲閒聊，自認是快速下班組，每次不懂球賽結束還不回家的人在想什麼？有人說只是因為結束工作覺得很累，想休息一下，吃個便當，跟大家聊一下天，林襄又問，「這些事在家也可以做啊。」接著林襄分享自己的看法，「我會覺得我多待在球場一刻，他們就要付我薪水，我是很重視準時的人，除非你說每場球賽都要待到11點，那我就ok，但你說球賽結束回家，我就是立刻回家！不然我會有種被佔便宜的感覺。」不過林襄也是非常準時，工作絕對不會遲到。林襄的一番話也引來討論，許多人都大讚她講出很多上班族不敢講的心聲，「做事有條有理，有原則、不做作、做自己的樣子」、「認真工作真的很愛」、「好真實不做作」、「說得太好了」。