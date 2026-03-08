2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）中華隊將在今（8）日11點對上韓國隊，韓國隊在昨（7）日和日本打線驚人，宛如上演「全壘打大賽」，不過韓國隊在7局下半選擇敬遠保送大谷翔平，引得全場球迷噓聲連連，不少台灣球迷在Threads上稱讚中華隊正面對決大谷翔平表現，其中投手沙子宸讓大谷擊出一壘側飛球，由一壘手吳念庭接殺，讓球迷大讚兩人表現，今（8）日對上韓國，再度由吳念庭擔任一壘手，打第五棒，其實吳念庭是新出爐的中職打擊王，目前效力於台鋼雄鷹，他的父親也曾是知名中職選手吳復連。
經典賽大谷翔平唯一出局 沙子宸、吳念庭創造
經典賽台日大戰時，雖然中華隊以0比13落敗，不過選手們在比賽期間仍有好表現，相較韓國隊選擇敬遠保送日本隊巨星大谷翔平，企圖減少失分，中華隊則是選擇正面對決，4局下半，22歲旅美小將沙子宸登板中繼，只投出2球就讓大谷翔平出局，大谷翔平擊出一壘側飛球，由吳念庭跳起來接殺，這也是大谷翔平在目前經典賽中唯一一次出局。
有球迷在Threads發文炫耀吳念庭的表現，還故意用平淡的語氣反串，「其實我覺得吳念庭接殺大谷翔平是一件很普通的事情，不理解為什麼有人會刻意發出來炫耀。畢竟我說了吳念庭接殺了大谷翔平只是我的日常而已，沒有什麼值得炫耀的」，還有網友建議吳念庭可以跟留著跟孫子說了，「大谷這兩天唯一一次出局是尊敬的沙子宸先生跟尊敬的吳念庭先生製造的，望周知」。目前吳念庭的維基百科也把接殺大谷翔平的事蹟寫進球員生涯中。
得點圈之鬼！生涯高峰回台發展 2025年打擊王、金手套
今年32歲的吳念庭，職棒生涯是從日本職棒開始，2015年日職選秀會上獲得埼玉西武獅第七輪指名，並在2016年賽季升上一軍，不過2016年到2020年其中，隊伍中還有源田壯亮、山川穗高、中村剛也等主力，吳念庭上場機會很少，直到2021年賽季，隊伍中主力外崎修汰及山川穗高受傷，吳念庭把握上場機會，在2021年3月31日擊出生涯首轟，並憑藉賽季前半段得點圈的精彩表現，被日本媒體封為「得點圈之鬼」。
2023年吳念庭宣布回台加入2024年中職選秀，由新成立的隊伍台鋼雄鷹以第一指名選下，在隊伍中擔任三壘手，在這個新隊伍中，吳念庭以自身經驗，成為隊伍中不可或缺的存在，2025年改用魚雷球棒後，更是迎來生涯高峰，以332個打數、擊出109支安打、打擊率0.328的好表現，獲得2025年中職打擊王，守備能力也表現不俗，獲得三壘手金手套、最佳十人獎。
吳念庭的父親吳復連，也是不少人耳熟能詳的職棒選手，吳復連曾效力於兄弟象、台灣大聯盟嘉南勇士，擔任二壘手的他經常有美技演出，也常用演技欺騙跑壘者，被稱為「棒球頑童」、「阿洛馬‧吳」，從台灣大聯盟退役後，曾擔任台灣大聯盟台中金剛、中華職棒誠泰Cobras、中信兄弟總教練。今（8）日經典賽中華隊和韓國隊的關鍵一役，吳念庭再度成為先發名單之一，打擊排在第五棒，並再度鎮守一壘。
2026年世界棒球經典賽台韓戰中華隊先發打序
1、鄭宗哲（二壘手）
2、陳晨威（左外野手）
3、費爾柴德（中外野手）
4、張育成（三壘手）
5、吳念庭（一壘手）
6、林安可（右外野手）
7、吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）
8、林家正（捕手）
9、江坤宇（游擊手）
先發投手：古林睿煬
資料來源：Threads、維基百科
