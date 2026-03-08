2026世界棒球經典賽（WBC）決定晉級命運的最高潮——「台韓割喉生死戰」，即將在今（8）日中午12點於東京巨蛋正式引爆！距離開戰僅剩不到2小時，韓國國家隊先發打線出爐。然而，這份名單卻爆出了震撼彈，韓國主砲文保景因昨晚對戰日本時「撞牆受傷」，但仍舊被排進先發打線，教練團更排出包含多名大聯盟（MLB）混血大物在內的恐怖陣容，正面對決中華隊先發王牌古林睿煬。
主砲撞牆重傷！韓國隊爆陣前換將致命隱憂
這份攸關晉級八強的先發名單中，最大的變數就是當家內野手文保景的傷勢狀況。昨（7）日的日韓大戰中，文保景為了處理飛球，不慎猛烈撞牆而受傷。韓國隊總教練柳志炫在賽前聯訪時面色凝重地證實：「大家昨天應該都看到了，文保景撞到牆邊護角。我們判斷最好不要再給他守備上的負擔。」
為了強行保住文保景火燙的打擊手感，韓國隊教練團只能被迫進行極其危險的「陣前大換將」：將文保景從一壘移至指定打擊（DH），三壘防區緊急交由金倒永接管，一壘大關則由效力於休士頓太空人的混血大物惠特康（Shay Whitcomb）鎮守。這項因為傷兵而被迫牽一髮動全身的調度，是否會成為韓國隊內野防線的致命死穴，絕對是中華隊極速部隊撕裂對手的最佳突破口！
美職傭兵恐怖夾擊！ 韓國抗台超狂打線全公開
美職傭兵恐怖夾擊！ 韓國抗台超狂打線全公開
- 第1棒： 金倒永（3B／起亞虎）
- 第2棒： 瓊斯 Jahmai Jones（LF／底特律老虎）
- 第3棒： 李政厚（CF／舊金山巨人）
- 第4棒： 安賢民（RF／KT巫師）
- 第5棒： 惠特康 Shay Whitcomb（1B／休士頓太空人）
- 第6棒： 文保景（DH／LG雙子）
- 第7棒： 金揮執（SS／NC恐龍）
- 第8棒： 朴東原（C／LG雙子）
- 第9棒： 金慧成（2B／洛杉磯道奇）
