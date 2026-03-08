我是廣告 請繼續往下閱讀

第1棒： 金倒永（3B／起亞虎）





金倒永（3B／起亞虎） 第2棒： 瓊斯 Jahmai Jones（LF／底特律老虎）





瓊斯 Jahmai Jones（LF／底特律老虎） 第3棒： 李政厚（CF／舊金山巨人）





李政厚（CF／舊金山巨人） 第4棒： 安賢民（RF／KT巫師）





安賢民（RF／KT巫師） 第5棒： 惠特康 Shay Whitcomb（1B／休士頓太空人）





惠特康 Shay Whitcomb（1B／休士頓太空人） 第6棒： 文保景（DH／LG雙子）





文保景（DH／LG雙子） 第7棒： 金揮執（SS／NC恐龍）





金揮執（SS／NC恐龍） 第8棒： 朴東原（C／LG雙子）





朴東原（C／LG雙子） 第9棒： 金慧成（2B／洛杉磯道奇）





2026世界棒球經典賽（WBC）決定晉級命運的最高潮——「台韓割喉生死戰」，即將在今（8）日中午12點於東京巨蛋正式引爆！距離開戰僅剩不到2小時，韓國國家隊先發打線出爐。然而，這份名單卻爆出了震撼彈，韓國主砲文保景因昨晚對戰日本時「撞牆受傷」，但仍舊被排進先發打線，教練團更排出包含多名大聯盟（MLB）混血大物在內的恐怖陣容，正面對決中華隊先發王牌古林睿煬。這份攸關晉級八強的先發名單中，最大的變數就是當家內野手文保景的傷勢狀況。昨（7）日的日韓大戰中，文保景為了處理飛球，不慎猛烈撞牆而受傷。韓國隊總教練柳志炫在賽前聯訪時面色凝重地證實：「大家昨天應該都看到了，文保景撞到牆邊護角。我們判斷最好不要再給他守備上的負擔。」為了強行保住文保景火燙的打擊手感，韓國隊教練團只能被迫進行極其危險的「陣前大換將」：將文保景從一壘移至指定打擊（DH），三壘防區緊急交由金倒永接管，一壘大關則由效力於休士頓太空人的混血大物惠特康（Shay Whitcomb）鎮守。這項因為傷兵而被迫牽一髮動全身的調度，是否會成為韓國隊內野防線的致命死穴，絕對是中華隊極速部隊撕裂對手的最佳突破口！