我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郎祖筠（前方）無論在事業或演藝圈上都很支持郭唐佑。（圖／唐居國際娛樂）

演員郭唐佑曾參與《麻辣鮮師》、《世間情》、《天下女人心》、《天道》等電視劇演出，近年除了持續投入影視創作，也在整復產業經營上取得亮眼成績，品牌「唐居整復」已在全台拓展三家分店，營運穩定並持續規劃第四間據點，陳意涵、柯震東都是他的客人，郭唐佑也感謝郎祖筠的力挺，才有今天的品牌。隨著口碑累積，「唐居整復」近年也逐漸成為演藝圈不少藝人慕名到訪的整復據點，包括剛刷新影史最賣座紀錄的電影《陽光女子合唱團》女主角陳意涵、《功夫》男主角柯震東，以及藝人黃鐙輝、許效舜、Junior韓宜邦、高慧君、謝坤達、詹子萱與李易等藝人都曾前來體驗整復服務，可以說已成為演藝圈御用的整復中心。郭唐佑透露，在創業最困難的時候，演員郎祖筠一路相挺，給予他許多鼓勵與支持，甚至介紹許多藝人朋友前來體驗整復，讓唐居逐漸在藝人圈建立口碑。郭唐佑坦言：「如果沒有郎祖筠老師，其實就沒有現在的唐居。」近年郭唐佑也持續投入影視創作，目前已完成豎屏短劇《整人專家》拍攝，並在劇中身兼出品人、製作人、編劇與演員。郭唐佑透露，這部作品融入不少他自己的人生故事。過去在演藝圈發展並不順利，曾因身高問題多次在試鏡中被淘汰，甚至有一次在ATM前看著戶頭幾乎沒有錢而落淚。《整人專家》目前已完成拍攝，正進入後期製作與剪接階段，劇中除了郭唐佑之外，主要演員曹育豪、陳顥偉目前同樣是唐居整復的老師，而在成為整復師之前，他們本身也都是演員。此外女主角則邀請曾參與《天龍八部》、《鹿鼎記》、《碧血書香夢》等作品的演員王雅慧（王寶兒）演出，目前團隊也正與平台洽談合作，希望很快能與觀眾見面。