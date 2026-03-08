我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧發現粉絲為了看韓國啦啦隊而看比賽後，直接露出鄙視臉。（圖／IG@dragonbeautiesdahyelee）

2026世界棒球經典賽（WBC）賽程持續進行中，中華隊在昨（7）日以14比0打贏捷克後，今上午11點將迎戰韓國，這場台韓大戰也引發外界矚目。而雖然沒有加入CT AMAZE的韓籍啦啦隊女神李多慧，也為了應援比賽前往東京，而昨日有台灣粉絲PO出5日於羽田機場偶遇她的片段，只見李多慧跟對方聊天時，越聊越不對勁，直接抓包台灣粉絲是為了韓國啦啦隊去看韓國比賽，直接臉歪抱胸，一臉鄙視看向他們說「去吧，去吧」，讓大家笑翻。有台灣粉絲在昨日PO出於5日在羽田機場偶遇李多慧片段，只見李多慧用流利中文跟對方聊天，突然問「今天韓國有比賽嗎？」粉絲竟直接秒答比賽在晚上，讓她越聊越不對勁，「韓國的時候…為什麼？」粉絲解釋有買到票，她靈機一動馬上問：「有來韓國啦啦隊嗎？」粉絲們被抓包後開始爆笑，李多慧開啟質問模式，「因為你們是台灣人，但是為什麼韓國隊比賽的時候去？當然有韓國啦啦隊」，被抓包的粉絲馬上大讚「邏輯100分」，讓李多慧瞬間歪臉露出鄙視表情，然後大方說「去吧，去吧」。貼文公開後，火速吸引2萬多網友觀看，其中李多慧超自然的戴著圓框眼鏡、頭髮也沒梳好的模樣，也被大讚超可愛，「好可愛，但我好想幫她順一下頭髮」、「聰明的眼神超可愛又好笑」、「多慧那個瞇起來的的眼神直接看破球迷」、「那個五官皺在一起的鄙視表情只有李多慧做起來特別可愛」。經典賽自5日開打後，中華隊陸續迎戰澳洲與日本，都不幸輸球，直到昨日以14比0打贏捷克，才讓球迷們士氣大增。而今日將迎戰韓國隊，球迷們也都抱著緊張又期待的心情等待。其中，中華隊啦啦隊CT AMAZE這次的36人名單中，沒有任何韓籍啦啦隊女神，也曾引發討論。有網友點出關鍵因素，指出這跟國籍有關，像是今天將舉行的台韓大戰，韓籍啦啦隊成員若加入CT AMAZE為中華隊應援，很有可能會被韓國球迷批評，因此才全部選本土的啦啦隊女神。而這次前往東京的12人名單，則由峮峮、林襄領軍，帶領妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0在東京巨蛋為中華隊加油！