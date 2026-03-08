我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰7日在駐日代表李逸洋、運動部長李洋的陪同下，低調保密地抵達日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽，為台灣英雄應援。不過台灣現任行政院長訪日是自1972年日本與台灣斷交以來首次，有日媒指出，中國方面可能將出現強烈反彈。卓榮泰在7日上午抵達日本，在李逸洋與李洋的陪同下觀看台灣對捷克的比賽，並於六局下半離開球場。包括每日新聞、共同社、朝日新聞、TBS News等日媒在內，引述中央社消息進行報導，並指出，若不包括過境或飛機緊急降落等情況，台灣現任行政院長訪日是自1972年日本與台灣斷交以來首次。TBS報導指出，在日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」後續引發日中關係緊張之際，卓榮泰中國政府可能會出現強烈反彈。共同社分析指出，基於中國反對日本與台灣進行官方交流，因此日本高官員不太可能公開會見卓榮泰。儘管此次卓榮泰赴日行程，有政院人士表示，這是院長私人行程。不過日本電視台指出，外交部長林佳龍去年訪日，以及前總統蔡英文也因私人行程前往日本，都引發中國不滿，甚至向日本抗議。外交部長林佳龍去年7月訪問日本、視察大阪‧關西世界博覽會時，與當時尚未出任首相的高市早苗等人會面，中國外交部就曾批評此舉是為台獨勢力從事反中分裂活動提供舞台。