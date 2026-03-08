我是廣告 請繼續往下閱讀

「4兆男」黃仁勳加薪，身價有望再上漲！輝達在本週五申報的資料顯示，為截至明年1月底止的今年度採用了一套新的薪酬計畫，把執行長黃仁勳的現金獎金設在400萬美元（約新台幣1.27億元），不過，前提是黃仁勳必須在今年度達成特定的營收目標。這項新的薪酬計畫已在本週一獲得輝達薪酬委員會批准，把高階主管的現金獎金與2027會計年度（截至2027年1月31日止）的具體營收目標直接掛鉤。在去年度業績大獲成功之後，輝達正轉向以營收里程碑的模式制定薪酬計畫。輝達上一年的營收達到破紀錄的2159億美元，年增幅達65%。對黃仁勳而言，400 萬美元的目標相當於基本薪資的200%，而其他高階主管的現金獎金目標則為150萬美元（約新台幣4771.5萬元），相當於基本薪資的150%。根據輝達去年5月的監管文件，黃仁勳於2025年獲得共4990萬美元（約新台幣15.87億元）獎勵金，其中主要來自價值3880萬美元（約新台幣12.34億元）的股票獎勵。輝達正因複雜的地緣政治環境面臨壓力，然而，上個月公布的上季財報和本季營收預測皆仍優於預期，強化了對科技大廠將會繼續大力投資AI的看法，這家全球最具價值企業表示，本季營收預期將達約780億美元。