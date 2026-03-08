我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 前鎮分局長慰問受傷員警。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市1名28歲郭姓男子疑似酒後精神亢奮，不斷以危險駕駛方式來回繞行於廟會繞境活動範圍內引發民眾不滿，並以不雅言語挑釁執勤員警，甚至企圖衝撞員警。員警遂以強制力將郭嫌自車上拉下逮捕，控制現場秩序。高市警局前鎮分局表示，該局前鎮街派出所員警於3月7日22時許在凱旋四路執行廟會遶境勤務，現場犯罪嫌疑人郭男（年約28歲）騎乘輕機車行經前鎮區凱旋四路時，疑似因飲酒後精神亢奮，不斷以危險駕駛方式來回繞行，引發現場民眾不滿，並以不雅語詞挑釁執勤員警，且欲衝撞員警，警方遂以強制力將郭嫌自車上強力拉下逮捕，過程中造成員警左右膝蓋擦傷，另郭嫌因有濃厚酒味，經對郭嫌實施酒測測試，超過法定標準值。全案將依違反《刑法》第135條妨害公務、第140條侮辱公務員罪、第185條及185條之3公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另針對郭嫌違規部分，分別依違反《道路交通管理處罰條例》第 16 條「改裝排氣管」、第 18 條「改裝燈光」、第 21 條「無照駕駛」、第31條第6項「未戴安全帽」、第 35 條「酒後駕車」、第 43 條「危險駕車」予以舉發，共計最高得處新臺幣 17萬3,900元。高雄市政府警察局前鎮分局呼籲民眾飲酒切勿過量，以免因酒後失態而不慎觸法，對於挑釁公權力的暴力行為，將依法嚴辦到底，絕不寬貸。