▲鄭艷麗的媽媽（如圖）近日去世，讓她非常感傷，外界也寄予同情。（圖／摘自 IG@constance_trinh39688）

▲鄭艷麗在電視界發展不理想，大膽演出三級片《滅門慘案II借種》，曾經引起話題。（圖／摘自YouTube）

▲鄭艷麗曾發文透露遭到無理解雇，被折磨到心力交瘁。（圖／摘自 IG@constance_trinh39688）

1990年代曾演出《滅門慘案II借種》、《慈禧秘密生活》等三級片而有「最美艷星」封號的鄭艷麗，本月27日就將迎來55歲生日，卻在社群上感傷發文，表示媽媽已於近日去世，哀喊：「現在家裡只剩我一個人。」讓人看了格外同情。她近年生活屢遭挫折，曾因厭食症暴瘦住院，由於健康關係，不能找到穩定的工作，之前還稱遭無理解僱，現在又失去媽媽，外界都為她心疼。在鄭艷麗的發文中，她透露媽媽這一、兩個月一直在醫院出出入入，終於還是走了，真得好突然、太快了，讓她好難接受，而且家裡現在就剩下她一個人。她也慶幸有好多朋友跟媽媽這邊的親戚一直都關心她、陪伴她也幫助她，她知道往後的路會很難走，但她會盡力，希望媽媽能放心一路好走，媽媽會永遠在她心中、陪伴她繼續走下去。」鄭艷麗出生在越南，後隨家人移居香港，17歲參加TVB的選秀大賽，因外型極為亮眼，勇奪女主角組冠軍，曾被稱「翻版李嘉欣」，可惜在梁朝偉掛帥的金庸武俠劇《俠客行》等劇中演出後沒能大紅大紫，眼看三級片風潮起，好幾位敢於解放的女星知名度成功往上翻，也就拍了幾部大膽的影片，總算風光了一下。不過鄭豔麗在電影界並未就此一帆風順，後來曾來台發展，還拜富商黃任中為乾爹後息影，卻在他去世後又失去依靠，只好再回到香港，且因缺乏相關的學歷和技能，只得放下身段在麥當勞打工或擔任打掃人員，雖是自食其力，和昔日在演藝圈相比，並不如意。幾年前她更自曝罹患厭食症，暴瘦到住進加護病房，受到外界關注。她曾經解釋，自己得到的不是不喜歡吃東西的厭食症，而是身體內排斥食物的厭食症，因為一進食就會嘔吐，身體內沒辦法攝取到營養成分，更無法吸收，所以才會一直瘦下去，嚴重到需要進醫院，所幸後來她順利出院，只是人生的挑戰並沒就此停住，面對不如意的工作和失去親人的傷痛，各方都擔憂她撐不撐得下去，對她寄予同情。