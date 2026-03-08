我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼隊24歲的全明星後衛愛德華茲（Anthony Edwards）近日公開了他心目中的NBA歷史最強先發五人陣容。這位以自信著稱的球星不僅將自己放入名單，更選入了3名現役球員。然而，名單中並未出現「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）與已故傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant），引發球迷熱烈討論。控球後衛 (PG)： 史蒂芬·柯瑞 (Stephen Curry)得分後衛 (SG)： 安東尼·愛德華茲 (Anthony Edwards)小前鋒 (SF)： 麥可·喬丹 (Michael Jordan)大前鋒 (PF)： 凱文·杜蘭特 (Kevin Durant)中鋒 (C)： 俠客·歐尼爾 (Shaquille O'Neal)這份名單最令人意外的莫過於排除了歷史得分王詹姆斯。詹姆斯目前正處於職業生涯第23個賽季，坐擁4座總冠軍、4次MVP以及22次入選全明星賽的輝煌紀錄，在歷史最佳球員（GOAT）的討論中常與喬丹齊名。此外，曾獲得5座總冠軍、1次MVP並18次入選全明星賽的傳奇球星科比也未能在愛德華茲的陣容中佔有一席之地。愛德華茲本賽季表現極為強勢，在已出賽的53場比賽中，場均上場35.64分鐘，貢獻29.53分、5.17籃板、3.68助攻、1.42抄截及0.81阻攻。雖然24歲的愛德華茲已4次入選全明星賽，並在今年榮膺全明星賽MVP，展現出接棒聯盟第一人的架勢，但若要與詹姆斯和布萊恩的歷史成就並駕齊驅，仍有一段路要走。愛德華茲此次將自己與喬丹、歐尼爾等傳奇並列，再次顯露其挑戰前輩地位的野心與強大的自信心。