▲ 台中霧峰一間夜景泡腳餐廳8日晚間發生死亡意外，19歲施姓男子開車載女友到場，疑因未注意坡道高低差導致車輛懸空，他下車查看時車輛翻覆將其壓住，送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

台中市霧峰區發生死亡意外。位於萊園路一間知名夜景泡腳餐廳，8日晚間9時多，19歲施姓男子開車載女友前往消費，車輛行經餐廳內轉彎坡道時，疑因未注意路面高低差，導致車輛懸空。施男下車查看車況時，車輛突然翻覆將他壓住，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。初步了解，事發地點位於餐廳內部的轉彎坡道，並非一般道路，因此屬於非道路意外事故。當時施男疑似在停車場倒車時，未注意左側有高低差，導致車輛不慎「踩空」、車身失去平衡。他察覺車輛不穩後下車查看，未料車輛隨即翻覆，將他壓傷，車尾則卡在邊坡圍牆上。事故發生後，有目擊民眾趕緊上前協助，將施男從車下拉出，發現他已無呼吸心跳。由於現場恰巧有護理師在場，第一時間立即替施男實施CPR，後續再由救護人員接手處置並送醫搶救，但仍回天乏術。坐在副駕的女友則未受傷。據了解，該餐廳主打夜景與泡腳體驗，設有獨立空間，讓顧客可以一邊泡腳、一邊欣賞夜景，加上景觀條件不錯，近年在社群平台上爆紅，成為不少年輕人約會的熱門景點。至於事故發生的詳細原因，仍有待進一步調查釐清。