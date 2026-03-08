我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日迎來預賽最終戰，交手宿敵韓國隊，韓國隊推出38歲老將柳賢振先發。這是柳賢振相隔16年再度碰上中華隊，當時中華隊成員不少已成為教練，高志綱與彭政閔不約而同表示，柳賢振的控球很好，且解讀打者能力強，「攻擊上的策略會再和選手提醒一下。」38歲的柳賢振曾在2007年亞錦賽、2009年經典賽、2010年廣州亞運交手過中華隊，共投18局、失6分，拿下3勝。中華隊教練團中，高志綱與彭政閔曾與柳賢振有過對決經驗。高志綱回想年輕時柳賢振，「150公里，然後變化球犀利，控球又不錯。他20幾歲的時候。」相隔10幾年再看到柳賢振，高志綱說，身形變比較瘦，「我記得那時候他真的蠻大隻。那現在看起來，當然球的速度沒有像以前那麼快，不過還是一樣有很好的控球，然後很好的位移，那變化球的控制也都不錯。」高志綱直言，柳賢振解讀打者的的能力很好，「那是經驗真的很足夠，他可以表現到現在這樣子。這一點是我們必須要想法去突破。」彭政閔指出，柳賢振算是控球派投手，「球都可以跑在內外角邊線，他的尾勁都會往本壘板裡面竄的感覺，這樣的投手攻擊上方式比較不一樣，他又是控球派的投手，攻擊上的策略會再和選手提醒一下。」彭政閔進一步表示，「他算是比較可以掌控打者節奏，讓打者重心跑掉的投手，現在感覺上更沉穩更有經驗，畢竟是大聯盟等級的投手，這樣面對打者會更有策略。」除了「台日大戰」遇到山本由伸外，中華隊另外3戰都是碰到先發做投，彭政閔說，「這幾場從對方的投手，也可以知道我們需要的是什麼，看得出來我們對左投的適應不是那麼好，或許將來也要注意這樣的狀況，從前2場都打到左投的狀況下，希望這個經驗去適應。」