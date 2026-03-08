我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰搭乘專機赴日本東京巨蛋替中華隊加油，成了1972年台日斷交後，現任閣揆赴日的首例，引發外界關注。對此，亞太菁英交流協會秘書長王智盛今（8）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，卓榮泰赴日本東京看棒球，這舉動一定會引發中國不滿，即便這是私人行程，但這個規格堪比當時總統賴清德弔念前日本首相安倍晉三，也有與過往不同的突破：第一，因為他是專機往返，日方一定相關禮遇，不管是在通關上還是帶隨扈陪同；第二，以「棒球」為名義，參加台灣的國際賽事，而不是單純的私人訪友行程；第三、院長現身會場時，有跟民眾互動也有照片公開等，基本上已經是一個準公開行程。過去台灣在國際體育賽事經常被中國惡意封殺，官員無法參加，而這次卓榮泰現身出席，王智盛認為，這是體育外交的突破，未來台灣可不可以透過這樣的方式來突破中國的封鎖？值得持續關注。不過，卓榮泰能到日本替中華隊加油，並包裝成私人行程、當天往返，這凸顯日本首相高市早苗友台路線非常清晰，給予台灣最大的彈性空間。但川習會在即，王智盛提醒， 屆時台灣得小心中國的奧步！1997年，前美國總統柯林頓訪中後，提出「新三不」政策：不支持台獨、不支持一中一台或兩個中國、不支持台灣以國家身份加入國際組織。而卓榮泰赴東京看棒球事件，展現台灣國家的能量，這恐讓中國領導人習近平見美國總統川普時，想方設法讓川普表態「反對台獨」來打擊台灣，甚至會不會進一步封鎖台灣不加入任何國際組織，或是阻止我們官員參與。王智盛認為，雖然以現在的台美關係來看，北京若要做這動作，不太可能會被得逞，但台灣仍需多留意這部分。