台中市西屯區6日晚間發生一起夫妻雙亡案件，41歲陳姓夫妻被發現陳屍住處，而兩人還育有一名就讀高三、18歲的兒子，一度失聯，所幸之後找到。警方初步調查，夫妻疑似因投資失利背負超過2000萬元債務，經濟壓力沉重。台中地檢署7日相驗後表示，現場未發現他殺跡象，也未見外力介入，詳細死因仍待進一步釐清。警方指出，陳姓男子的弟弟因長時間聯繫不上哥哥，於6日晚間6時46分報警求助。警方隨即會同里長及消防人員前往住處破門查看，進入後發現陳姓夫妻倒臥房間內，均已明顯死亡。當時與父母同住的18歲兒子並不在家，一度失去聯繫。警方表示，經緊急協尋後已成功找到該名少年，目前由親屬暫時安置。警方也已通知他到場製作筆錄，並將相關情況報請檢方進一步調查。鑑識人員勘查現場後，初步排除外力介入的可能。鄰居表示，陳姓夫妻平時都有穩定工作，家庭看起來相當普通，與鄰里互動也不錯。夫妻育有一名就讀高三的兒子，平時多是兒子下樓倒垃圾，遇到鄰居也會主動打招呼，從未聽聞夫妻間有爭吵聲。鄰居還提到，事發當天仍看到少年下樓倒垃圾，一切看起來並無異狀，對於突如其來的悲劇感到相當震驚。據了解，陳姓男子從事汽車銷售工作，妻子則在藥廠任職，兩人疑似因投資失利背負龐大債務。檢察官7日上午前往東海殯儀館相驗後表示，死因未見他殺跡象，也未發現外力介入，案件仍由檢警持續調查釐清相關細節。