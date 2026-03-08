中華隊球員吉力吉撈·鞏冠在2026世界棒球經典賽（WBC）對捷克的比賽中，被對手的投觸身球擊中臀部，結果球輕輕彈開，他還扭了一下屁股，畫面在Threads上掀起熱議，後來有人分享了吉力吉撈臀推230公斤的影片，笑說，「趕快去關心那顆球有沒有事！」
吉力吉撈臀推230公斤！觸身球像紙屑
吉力吉撈·鞏冠曾在IG上傳健身影片，只見他在練習臀推時，槓片多到已經算不清是幾公斤，他寫下「80% 臀推 230kg」，讓許多粉絲驚訝不已。而他在經典賽對上捷克時，展現了他的練習成果，當對方的觸身球砸到他的側臀，球輕輕地彈開，他還扭了一下屁股，就像是被紙屑丟到一樣，許多球迷看了他的臀推影片，忍不住喊，「馬上幫球叫救護車」、「你不知道，當下要是他扭大力一點，搞不好那球會是觸身全壘打」、「嚇爛 那顆球肯定傷的不輕」。
台韓大戰開打 預賽最關鍵一戰
中華隊今（8）日交手強敵韓國，為預賽最關鍵一戰，除旅日強投古林睿煬扛下先發重任外，本次選進的9位旅美好手，僅剩下20歲林維恩還未登板，林維恩雖年輕，卻是本屆外媒最關注的台灣投手之一，旅美首年已被升上2A，2026年開季前，空降運動家農場第4名，官網也認為，他最快2027年就能挑戰大聯盟，成為中華隊扛韓「隱藏王牌」，他也曾霸氣喊話，「上了場誰都不怕。」
