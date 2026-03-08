我是廣告 請繼續往下閱讀

世界排名第一的韓國羽球天后安洗瑩（An Se-young），在世界羽聯（BWF）巡迴賽中最高等級的全英羽球公開賽（超級1000系列）展現強大心理素質，於今（8）日凌晨的準決賽中，以局數2：1逆轉宿敵陳雨菲（Chen Yufei），挺進決賽。安洗瑩將在今晚挑戰全英公開賽2連霸，若成功奪冠，將成為韓國歷史上第一位在此大賽完成連霸的單打選手。在英國伯明罕舉行的這場4強賽中，安洗瑩面對世界排名第3的中國好手陳雨菲，雖然首局在加分戰後以20比22憾負，但隨即展現宰制力。第二局中段連拿7分奠定勝基，並在決勝局持續壓制對手，最終歷時1小時13分鐘，以20：22、21：9、21：12完成逆轉勝。過去安洗瑩曾因不敵陳雨菲而視其為「天敵」，但隨著近期對戰優勢轉向，安洗瑩在贏下此戰後，雙方生涯對戰紀錄來到15勝14敗，安洗瑩正式取得領先。同時，這場勝利也讓她的國際賽連勝紀錄推升至驚人的36連勝。安洗瑩將於台灣時間8日晚間與世界排名第2的中國選手王祉怡（Wang Zhiyi）爭奪冠軍頭銜。兩人過去交手，安洗瑩以18勝4敗佔據絕對優勢。韓國過去雖有朴柱奉、鄭明熙、吉永雅等雙打傳奇曾蟬聯全英賽冠軍，但在單打項目上，安洗瑩有望成為首位達成2連霸的韓國球員。除單打外，韓國雙打軍團在決賽亦不缺席。男雙世界第一金元昊／徐承宰將與馬來西亞強敵謝定峰 (Aaron Chia)／蘇偉譯 (Soh Wooi Yik) 爭冠；女雙世界第四白荷娜／李紹希則將對陣世界第一的中國組合譚寧／劉聖書。