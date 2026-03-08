我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾自備標語到信義區經典賽直播派對TEAM TAIWAN。（圖／記者蕭涵云攝）

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，小龍女啦啦隊也到現場應援。（圖／記者林柏年攝）

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，民眾湧至信義區香堤大道廣場應援。（圖／記者林柏年攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨（7）日取得本屆首勝，敲出11安14:0完封捷克；今（8）日對上韓國，台北市政府在信義香堤廣場舉辦「WBC戶外直播派對」，上午10點多現場已經超過500人湧入，不少民眾有備而來，高舉國旗、標語TEAM TAIWAN，預計11點直播觀賽，全民熱血集氣。2026世界棒球經典賽（WBC）好想贏韓國！中華隊昨日敲出11安14:0完封捷克；今（8）日對上韓國，《NOWNEWS今日新聞》記者一早抵達台北市政府信義香堤廣場，上午10點多「WBC戶外直播派對」現場湧出超過500人TEAM TAIWAN。多數民眾有備而來，高舉國旗、自備標語；也有父母攜家帶眷、備好野餐墊，席地而坐不怕搶不到位子。不少民眾帶著早餐、飲料，匆匆快步抵達現場，與朋友會合一起看比賽。啦啦隊小龍女也親切在現場引導民眾入座，揮舞旗幟加油。主持人上台炒熱氣氛，詢問球迷「有沒有吃韓式泡菜」做好準備，還自爆昨晚吃了韓式拌飯，為的就是替台灣加油，希望今天能贏韓國。