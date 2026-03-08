我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，信義區香堤大道觀看直播民眾情緒激動。（圖／記者林柏年攝）

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊戰況激烈，小龍女感動忍不住落淚。（圖／記者林柏年攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（8）日台韓大戰戰況激烈，中途台灣一度落後，信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」現場氣氛顯得有些低迷，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，有男性球迷忍不住大聲怒吼「台灣加油！中華隊你可以的」。直到「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）上場轟出逆轉兩分砲！全場歡聲雷動嗨炸了，小龍女感動淚灑、應援團長舞台下跪膜拜。今WBC經典賽台韓大戰戰況十分激烈，中華隊一路領先、遭金倒永2分砲逆轉後，信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」現場氣氛一度小小低迷，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，有男性球迷忍不住，大聲怒吼「台灣加油！中華隊你可以的」，帶動「再來一個好球！」等口號呼喊，大家互相加油打氣。緊接著中華隊觸殺跑向二壘的韓國球員，現場報以歡呼！站著的民眾也不怕腳痠，跟著振奮音樂一起跳打節奏；直到中華隊球員再度揮棒上壘，現場也度響起〈台灣尚勇〉歡呼歌聲，全民不氣餒、氣氛沸騰！即使音樂暫歇、球迷也不停止應援，清唱到伴奏趕快跟上。天空飄起細雨，終於等到費仔轟出逆轉兩分砲！整個信義區歡聲雷動嗨炸了，眾人不斷揮舞手中的國旗，高喊費仔的名字，尖叫、吶喊聲不停歇，連帶吸引周圍民眾急忙跑來追看大螢幕進度，還有球迷忍不住哭了。大家急著舉起手機，記錄熱血沸騰的這一刻。