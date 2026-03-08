我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽3月8日台韓大戰，信義區香堤廣場應援民眾擠得水泄不通。（圖／記者林柏年攝）

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，小龍女激動落淚，眼淚沒有白流。（圖／記者林柏年攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（8）日台韓大戰贏了！生死戰「逆轉再逆轉」拉鋸到第10局延長賽，率先由台灣隊長陳傑憲帶傷撲壘，為中華隊拿下致勝一分，當場施姓球迷就對《NOWNEWS今日新聞》記者大喊：「耶！勝利在望，韓國緊丟啊！」最後中華隊成功以5比4擊敗韓國，全場歡聲雷動！WBC經典賽今對上韓國，台韓大戰十分拉鋸，上演生死戰「逆轉再逆轉」，讓信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」現場球迷十分緊張。賽況拉鋸到第10局延長賽，一開始看到台灣隊長陳傑憲身影，全場便尖叫不斷，凝聚熱烈氣氛。當陳傑憲帶傷撲壘，為中華隊再添關鍵性的致勝一分，信義區全場球迷都要瘋了！應援工作人員嗨到高舉大國旗滿場跑，當場施姓球迷轉頭對《NOWNEWS今日新聞》記者大喊：「耶！勝利在望，韓國緊丟啊！」隨著比賽白熱化，信義區香堤廣場幾乎被觀賽人潮擠得水洩不通，更有粉絲全程舉起手機錄影，不想錯過任何畫面。當韓國球員是否被接殺出局結果判定前，全場球迷激動萬分，齊聲大喊「OUT！OUT！」還有長輩認真欣賞重播，對孩子直說：「等一下等一下！我要看他怎麼殺的」。最終，台韓大戰奮戰到最後一刻，中華隊成功以5比4氣走韓國，全場歡聲雷動！黃姓球迷嗨喊：「贏了啦！不枉費我吃韓式炸雞，這才是比賽啊！」