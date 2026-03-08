我是廣告 請繼續往下閱讀

國務院宣布進入「緊急狀態」

戰爭背景與人道爭議

國會的批評與反擊

戰事傷亡現況

美國的立場

有兩名知情官員透露，美國總統川普（Donald Trump）政府已動用緊急權力繞過美國國會，批准總值約6.5億美元（約台幣20億元）的對以色列大規模軍售案，其中包括超過2萬枚炸彈。此舉引發民主黨議員反彈。根據路透社報導，美國國務院在6日晚間的一份聲明中表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）認定目前存在緊急情況，要求立即向以色列出售武器，因此豁免了國會審查的法定要求。這批軍火包含以色列方面要求的1萬2000枚BLU-110A/B型1000磅通用炸彈彈體，總數量超過2萬枚炸彈。國務院官員7日進一步說明，該筆交易還包含BLU-111型500磅通用炸彈，這是對先前軍售案的補充。該官員補充說，以色列還將透過直接商業採購方式額外購買2.98億美元 的關鍵彈藥。此次軍售發生在美以聯手對伊朗展開空中戰爭的一週後。這是華盛頓自2003年伊拉克戰爭以來最大規模的軍事行動，旨在摧毀伊朗的攻擊性飛彈、生產線及海軍，但也使中東處於全面戰爭的邊緣。聯合國於2024年12月的一份報告指出，以色列軍隊極可能在加薩人口稠密區使用了這類重型武器，造成數萬名平民死亡。民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）批評，盧比歐動用緊急權力反映出政府對伊朗戰爭缺乏準備。米克斯在聲明中表示，「川普政府一再強調已為這場戰爭做好充分準備。如今倉促動用緊急權力繞過國會，說明的卻是另一回事。這場『緊急狀態』是川普政府自找的。」據伊朗駐聯合國大使的數據，在過去一週，美國與以色列的攻擊已造成至少1332名伊朗平民死亡，另有數千人受傷。包括最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內的多名高層官員已被擊斃。美軍證實，駐科威特設施遭襲導致6名美軍士兵喪生；以色列則稱，目前已有至少10名平民在境內遇襲身亡。在過去兩年多以來以色列在加薩、黎巴嫩與伊朗的戰爭期間，無論是前任拜登政府還是現任川普政府，華盛頓始終對以色列維持強大支持。川普政府此前也曾多次透過跳過國會審查的方式批准對以色列的軍售，而拜登政府在執政期間也採取過類似做法。華盛頓對以色列的軍事支持也遭到人權專家的嚴格審視，尤其是在以色列對加薩的軍事行動中，該行動造成數萬人死亡、引發嚴重饑荒危機、迫使加薩全部人口流離失所，並引發學者與聯合國調查對「種族滅絕」的評估。