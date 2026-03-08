我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李蒨蓉（左1）結婚22年，育有兩名兒子。（圖／李蒨蓉 Lee Chien Rong FB）

47歲藝人李蒨蓉與貿易集團執行長李德立在2003年結婚，至今已結婚22年、育有兩名兒子，夫妻倆加上交往7年的時間，已攜手走過近30年，但感情依然甜蜜如初。時常會透過社群分享家庭生活的李蒨蓉，近日同框老公拍影片，透露自己結婚初期常常把離婚掛嘴邊，但老公都沒同意，不料製作組問兩人動過幾次離婚念頭時，對方竟寫下「上千次」，讓她超不爽怒吼「你以為你是誰啊！」李蒨蓉夫妻如今已攜手走過近30年，兩人近日也合體拍影片，談到離婚這個話題，李蒨蓉坦言雙方交往時分分合合、結婚後吵吵鬧鬧，自己還有一段時間常常將離婚掛在嘴邊。而製作組也詢問兩人曾動過幾次離婚念頭，李蒨蓉寫下N次，不料一看老公竟寫上千次，讓李蒨蓉當場炸鍋，「我以為你只有一次，你想跟我離婚，你以為你是誰啊！」老公急忙解釋：「沒有千次，好幾十次至少啦」，越描越黑模樣讓李蒨蓉怒吼：「十次都沒辦法接受」，讓老公在一旁笑翻。夫妻倆可愛甜蜜的互動，也讓網友超羨慕，「蒨蓉老公很幽默」、「哈哈哈哈哈～真的女人可以上千次的念頭，男人絶對不可以」、「哈哈哈哈哈！上千次！好直白的先生」、「老公看起來好喜慶喔，很配」。李蒨蓉與富商李德立結婚已逾20年，早期的婚姻曾因價值觀落差、房產登記與虛榮心而一度降至冰點，甚至頻繁動過離婚念頭。然而，經歷了人生的低谷與信仰的洗滌，兩人現今的相處模式變得務實且接地氣。他們不再維持光鮮亮麗的假象，反而公開分享中年夫妻的尷尬與真實，李蒨蓉還曾自曝求歡遭拒，感嘆浪漫在婚後需靠「預約制」與「排班表」來維繫。在家庭教育上，李蒨蓉隨著兩個兒子遠赴美國留學，她與丈夫也開啟了租屋族的斷捨離生活。為了讓孩子體會金錢的重量，她支持兒子在當地火鍋店端盤子打工，甚至心疼孩子在異鄉因打工不符合員工餐資格，而只能醬油配白飯。看著兒子從網路上自學修車、親手改造老爺車，李蒨蓉曾慚愧爆哭，但也感慨夫妻過去的揮霍，反而養出了務實且獨立的孩子。