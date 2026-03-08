我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽韓國隊總教練柳志炫指出，連續3天碰到日本、中華隊、澳洲，非常考驗牛棚調度。（圖／読売新聞社提供）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日迎來預賽最終戰，交手宿敵韓國隊，中華隊總教練曾豪駒在賽前記者會時，被問到連打4戰無休兵日的想法，曾總表示，確實對選手來說是負擔，但賽程並非球隊能掌握，只能把握住自己可控的內容。韓國隊總教練柳志炫則被問到連3場強碰日、台、澳的想法，「即使設定了計劃，也很難完全照著走。如果一切順利當然最好，但比賽中總會有變數。」由於中華隊是去年資格賽出線的球隊，賽程自然不比其他4隊，從首戰澳洲開始，依序交手日本、捷克、韓國，出賽時間分別是午、晚、午、午。其他球隊至少都有1天的休賽日，捷克打完3連戰後休1天再迎接最後1場比賽，韓國打1休1再打3戰，日本打3休1再打最後1戰，澳洲則是打2休1再打2，僅中華隊是打4休0。日媒在今日「台韓大戰」前，也針對賽程的安排提問中華隊總教練曾豪駒。對此，曾總坦言，連續打4場比賽，對球員們來講，是非常大的負擔，「尤其是在職業季賽開始前夕，對選手安排、出賽都是必須要花很多心力，我覺得選手們還是全心全意面對這樣的比賽。」曾總直言，賽程的變更並非球隊能掌控，「想辦法讓下次我們面對的賽事有更好的流程，現在就是盡全力，把我們所要做的東西做好。」韓國隊昨晚約10點結束與日本的比賽，今日中午12點又強碰台灣，選手的體力也成為此役的關鍵，柳志炫坦言，「晚接午」的賽程是預先知道的行程，「在準備這次大賽時，我們計算過大約有12 小時的間隔。雖然昨晚確實應該睡個好覺後再來比賽，但目前並沒有特別超出預期的狀況。」柳志炫指出，昨晚結束後，也觀察了選手們用餐的情況，「看起來和往常沒什麼兩樣，大家吃完飯就回房休息了。就這點來說，今天早上的狀態沒有太大問題，我相信今天比賽能打得很好。」韓國首戰以11：4擊退捷克，休息1天後與日本隊、中華隊、澳洲隊連戰3場，牛棚的調度也成考驗。柳志炫坦言，首輪的4戰相當緊湊，加上又有投球限制，「即使設定了計劃，也很難完全照著走。如果一切順利當然最好，但比賽中總會有變數。昨天的比賽中，我也曾想過要在後段多做一些嘗試，但為了之後的比賽，不得不保留一部分戰力，這點確實有些遺憾。」