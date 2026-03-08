我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CT Amaze 12名女孩與6位應援團長、15位樂手全頂配出陣，在台韓生死戰前誓言用最強台式應援把東京巨蛋變成台灣主場。（圖／記者葉政勳攝）

▲韓國明星球員李政厚（圖）在先發介紹儀式中被唱名時，不僅引爆韓國應援區，連現場台灣球迷也忍不住報以熱烈掌聲。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最終高潮，中華隊今（8）日中午與韓國隊展開攸關晉級的生死大戰。這場備受矚目的「台韓大戰」，不僅場內有古林睿煬對決柳賢振的史詩級戲碼，場外的觀眾席更上演了一場沒有硝煙的「應援大戰」。為了對抗氣勢驚人的韓式應援，台灣應援團不惜重本，直接買下東京巨蛋的40個座位搭建專屬舞台，用最震撼的台式應援將東京巨蛋變成台灣主場。由於東京巨蛋原本並未設置專屬的啦啦隊應援舞台，為了讓這套最具台灣特色的應援文化原汁原味呈現，台灣方面直接霸氣買下了舞台預定地原先的40個觀眾席座位，藉此向館方爭取搭建專屬舞台！在這座得來不易的舞台上，台灣派出最強應援陣容，包含峮峮、林襄、一粒等12名高人氣「CT Amaze」女孩，搭配小白、Travis等6位應援團長以及15位樂手，準備用最頂配的陣容，帶領全台球迷吶喊全場。韓國這次同樣派出了精銳的啦啦隊陣容應戰，包含台灣球迷相當熟悉的「國民女神」徐賢淑（斗山熊、桃園雲豹），以及車榮玹、李今珠、朴淡備等多位人氣啦啦隊成員。每當輪到韓國隊打擊，韓國應援區的球迷便會全體起立，揮舞著國旗並齊聲高喊「大韓民國！」，那種整齊劃一的壓迫感，絕對是中華隊在場上必須克服的心理障礙。這場場外的分貝大戰，在賽前介紹先發名單時就已經提前開打！根據現場觀察，當大會播報中華隊的每一個先發棒次時，現場台灣球迷爆發出的巨大歡呼聲，在氣勢上完全壓過了韓國應援區。然而，當輪到韓國隊的頂級球星出場時，現場的氛圍卻出現了微妙的變化。擁有大聯盟資歷的「風之孫」帥哥李政厚、強打金慧成，以及擔任今日先發投手的傳奇左投柳賢振，這三人的出場不僅讓韓國球迷陷入瘋狂，其自帶的超級星度與不同檔次的氣場，讓現場不少台灣球迷也忍不住給予熱烈掌聲。特別是外型亮眼的李政厚，更是意外「圈粉」了不少台韓球迷。