台灣赴日本參加WBC世界棒球經典賽，吸引不少政治人物前往東京觀賽，而行政院長卓榮泰也搭乘專機到當地替中華隊加油，但此舉卻遭藍營立院黨團質疑根本是浪費公帑、公器私用。對此，台北市長蔣萬安今（8）日出席童軍節活動時強調，行政院應對外應該有更完整、清楚的說明。面對卓榮泰搭專機替中華隊英雄加油，蔣萬安僅強調行政院應說明清楚，不過，談到台灣將與韓國對戰，蔣萬安上午在社群特別發了一段小短片，挑戰韓國爆紅的「歪頭眨眼、跳海豹舞」來隔空應援中華隊。蔣萬安表示，今天對韓國這次不吃東西，同事向我發起到韓國挑戰應該是有達標，最重要是大家一起為中華隊加油打氣，我相信今天一定會能夠順利得勝。至於，國民黨中央粉專小編用AI製圖祝賀中華隊，卻把林昱珉也從左投變成了右投一事，蔣萬安說，我想最重要的就是，大家一起為在東京的台灣英雄加油集氣。