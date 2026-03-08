我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽台韓大戰戰神張育成開轟陽春砲，千人包圍台北市信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」現場嗨炸。（圖／記者林柏年攝）

▲WBC經典賽3月8日中華隊對韓國隊，超過千人包圍信義區香堤大道廣場應援。（圖／記者林柏年攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）今（8）日台韓大戰，台北市政府在信義香堤廣場舉辦「WBC戶外直播派對」現場，開打陽光即露臉，目前11點半現場累積超過千人包圍信義區，稍早戰神張育成開轟陽春砲，全場嗨炸高歌揮舞旗幟，氣氛為之一震；主持人還帶領球迷吶喊「張育成 我愛你」，大家笑容滿面好開心，隨即響起〈台灣尚勇〉歌聲應援。今台韓大賽一開打，現場陽光隨即露臉，相信中華隊會有好運！首先鄭宗澤上場，首度揮棒引起現場第一聲驚呼；隨著「陳晨威！全壘打！」的吶喊聲，主持人直呼：「把歐巴變成鍋巴」，陳晨威打擊出去差點上壘、也讓現場忍不住哀嘆可惜；費仔一記高飛球，更讓大家心情揪一下。《NOWNEWS今日新聞》記者現場直擊，當戰神張育成開轟陽春砲，全場歡聲雷動嗨炸了，眾人高歌並揮舞旗幟，氣氛整個為之一震；主持人還帶領球迷吶喊「張育成 我愛你」，大家笑容滿面好開心。有爸爸帶著妻小急忙趕到現場，馬上緊盯大螢幕，還一邊當起播報員，為老婆說明戰況。逛街民眾經過對記者表示，「難怪這裡塞車」，趁機轉頭看向大螢幕直播，現場正好爆出傳球接殺日本隊，他還不忘回頭對著大螢幕比出握拳姿勢讚好。根據現場工作人員透露，台日大戰時，現場累積超過2千多人觀賽，目前現場人氣相當逼近，也有超過千人到場看直播應援。應援氣勢一路高漲，現場更唱起「台灣尚勇」歌曲；當中華隊主投時，球迷還自主發起吶喊「三振」口號；當韓國隊盜壘被接殺，也爆以熱烈掌聲。