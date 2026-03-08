我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鳳梨5、6日本來都輸錢，直到昨日才賺回來。（圖／鳳梨吳泓逸＠yi0107）

2026世界棒球經典賽（WBC）火熱開打，全台球迷陷入瘋狂，場外運彩盤口同樣戰況激烈。網紅「鳳梨」吳泓逸先前曾自爆在短短兩天內慘賠70萬元，看球看到「魂飛魄散」，引發網友熱議。不過，隨著賽事推進，鳳梨在昨（7）日靠著精準的眼光重注「日韓大戰」，精準預測比分拉扯，最終順利收割賠率，成功將輸掉的70萬全數賺回，興奮直呼「大賽型選手回歸」，洗刷先前慘輸的恥辱。鳳梨昨日先是在中午台灣對陣捷克的賽事中，憑藉台灣隊的大勝先小賺一筆熱身，隨後將目光鎖定晚間最具話題性的「日韓大戰」。不同於盲目押注強隊贏球，鳳梨展現出對盤口的獨到見解，他分析日本雖然會贏，但強調：「要有拉扯…不能贏太多」。他最終選擇重注押下「韓國受讓5.5/大分11」，認為日本雖有優勢，但韓國會緊咬比分。最終比賽結果正如他所料，日本以8比6擊敗韓國，兩隊總分高達14分且勝負差在2分內，讓他精準命中盤口。鳳梨得意地表示：「晚上這場日韓大戰就真的在本人掌控之中」，直言這場比賽掌握得「恰恰好」，成功達成雙贏局面。先前因賽果不如預期而損失慘重的鳳梨，在社群平台上狂炫戰績，吸引大批網友關注。不少粉絲紛紛詢問：「鼠叔，之前輸的70萬回血了嗎？」鳳梨則霸氣回應：「回差不多了！」顯然心情大好，與前幾天崩潰的模樣形成強烈對比。面對網友調侃他終於「洗刷恥辱」，鳳梨也幽默回應「必須的」，並自豪地自誇前幾天的失利只是「馬有失蹄、人有失常」，強調自己現在已經進入狀況，正式宣告「大賽型選手」回歸經典賽戰場。隨著WBC進入白熱化階段，鳳梨的運彩運氣究竟是冥燈還是明燈，也成為球迷茶餘飯後的另類話題。