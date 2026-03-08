我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊赴日本參加2026 WBC世界棒球經典賽，吸引不少政治人物前往東京觀賽，行政院長卓榮泰昨（7）日也搭乘專機到東京替中華隊加油，但此舉卻遭藍營質疑根本是浪費公帑、公器私用。對此，前北市副發言人郭音蘭表示，一般民眾不可能從松指部起飛，這趟行程是否涉及公費包機？應說明預算來源為何？行政院長卓榮泰遭爆搭乘專機赴日觀賽，以及6日立法院22名綠委集體缺席多項重大議案表決，國民黨中正萬華區市議員參選人郭音蘭表達強烈譴責。郭音蘭直指，民進黨政府目前陷入「行政不作為、立院不開會」的荒唐狀態，無視基層疾苦，只顧公費享受。郭音蘭指出，行政院長卓榮泰上任至今，對於立法院三讀通過的《財政收支劃分法》、《國軍老舊眷村改建條例》、《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》等5項關鍵法律修正案，竟採「不副署」的消極態度對抗民意。郭音蘭痛批，卓榮泰被媒體爆出由空軍松指部搭乘華航專機飛抵東京。她嚴正要求行政院對社會大眾交代清楚，她指出，一般民眾不可能從松指部起飛，這趟行程是否涉及公費包機？預算來源為何？卓榮泰是否享受「特權觀賽」，難道納稅人的血汗錢是民進黨的旅遊基金？郭音蘭還說，上個月賴清德總統赴大巨蛋觀賽才發生維安人員涉嫌「偷竊簽名球」的離譜醜聞，現在又爆發院長專機出國看球賽、立委集體翹班。「這顯示整個執政團隊心思根本不在國政，只在乎作秀、享受與蹭熱度！」郭音蘭表示，她在中正萬華基層，每天看到的是努力生活的店家、為房租水電煩惱的家庭。當高官在享受特權專機、綠委在球場歡呼時，聽得見基層百姓的嘆息嗎？她更要求行政院立刻說清楚、講明白，別再拿體育賽事當遮羞布，掩蓋行政失能的真相。