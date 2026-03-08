我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日迎來預賽最終戰，交手宿敵韓國隊，韓國隊推出38歲老將柳賢振先發，「部長」張育成在第2局鎖定柳賢振的低角度失投球，一棒送上左外野看台，形成一支陽春砲，替中華隊先馳得點。韓國隊此役推出老將柳賢振先發，首局讓開路先鋒鄭宗哲敲出一壘滾地球，再讓陳晨威擊出游擊滾地球出局，最後讓費爾柴德擊出中外野飛球出局，演出3上3下。2局上中華隊第4棒張育成，鎖定柳賢振投出的87.6英里（140公里）的低角度速球，一棒將球送上左外野看台，替中華隊先馳得點，東京巨蛋全場陷入瘋狂，台灣球迷歡呼聲完全壓過韓國球迷。雖然被張育成敲全壘打，但柳賢振馬上回穩，連續解決吳念庭、林安可以及吉力吉撈‧鞏冠，中華隊取得1：0領先。賽前韓國隊總教練柳志炫表示，推出柳賢振的原因是，「他是我們目前最信任、最強大的投手，這是毫無疑問的選擇。」