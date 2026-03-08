我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡阿嘎「反指標」終於發功了！穿韓國隊服見證部長炸裂

▲這一次蔡阿嘎在東京巨蛋除了帶著台灣隊球衣，還拿出許多各國的應援小物，包含日本隊應援戰袍、韓國隊服等。（圖／Threads@yga0721）

蔡阿嘎爆紅起源跟韓國有關！愛體育賽事形象未曾變過

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入關鍵期！中華隊今（8）日對決韓國隊，這場比賽攸關中華隊是否能保有最後晉級的希望！對此，知名YouTuber蔡阿嘎就身穿韓國隊衣服進場觀賽，被中華隊領隊蔡其昌大讚是「台灣英雄」，而且在二局上就發揮神力，見證張育成炸裂陽春砲！YouTuber蔡阿嘎將再度發揮著名的「反指標」威力，今（8）日身穿經典賽韓國隊的衣服進入東京巨蛋觀賽，結果被中職會場蔡其昌看到之後前往關心，雙方留下合照，會長更對阿嘎笑稱：「很好！你有穿對衣服！你也是台灣英雄」。照片曝光後，也讓大批網友笑稱「嘎哥今天靠你了」、「謝謝會長檢查！」、「跟台南Josh雙雄一起發功啊」、「反指標認證」。事實上，台灣YouTuber長青樹蔡阿嘎從2008年開始就在螢幕前亮相，當年正在打奧運棒球資格賽，蔡阿嘎就因為不滿當年捕手葉君璋被加拿大球員衝撞，當時就曾火燒加拿大品牌Roots的衣服；2010年亞運，跆拳道好手楊淑君「黑襪事件」，當時引發台灣對韓國的不滿聲浪，蔡阿嘎當年也拍片把韓國泡菜丟進河裡，這一部影片也讓他成為知名度大開的影片。不過，雖然蔡阿嘎對棒球相當熱愛，但過去每一次力挺，都會成為「反指標」，與台南Josh類似，因此這一次蔡阿嘎在東京巨蛋除了帶著台灣隊球衣，還拿出許多各國的應援小物，包含日本隊應援戰袍、韓國隊服等，希望能發揮反指標之力，幫助中華隊衝進複賽。