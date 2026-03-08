我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC大會官網提早暴雷！火球男古林睿煬（圖）將扛下抗韓生死戰的先發重任，他的156公里火球將成為中華隊搶勝關鍵。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽「台韓生死戰」今（8）日於東京巨蛋點燃戰火，面對這場輸球就淘汰的割喉戰，中華隊在開局就展現極其強大的求勝意志，先發「火球男」古林睿煬成功壓制韓國強打李政厚，四棒「國防部長」張育成更是在全場台灣球迷的加持下，一棒將韓國傳奇左投柳賢振的速球掃出左外野大牆，這發兩分砲不僅幫助中華隊先馳得點，現場台灣球迷爆發出的歡呼聲更飆破130分貝，直接超越飛機起降的音量。這場史詩級的對決從第一局就張力滿點。中華隊先發投手古林睿煬一開賽就強碰韓國隊最具威脅性的大聯盟級強打「風之孫」李政厚。古林睿煬毫不畏懼，頻頻用極速火球挑戰好球帶，最終成功解決李政厚，看台上壓抑許久的台灣球迷瞬間爆發，特派記者在現場實測，巨蛋內的歡呼分貝數瞬間飆升至117分貝，徹底展現了台灣球迷在客場打造「絕對主場」的驚人氣勢。不僅如此，真正的最高潮出現在2局上。面對經驗老道、曾奪下大聯盟防禦率王的39歲韓國傳奇左投柳賢振，中華隊第四棒張育成展現「國防部長」本色，張育成面對柳賢振的第一顆83英里卡特球冷靜選掉形成壞球。球數來到0好1壞時，柳賢振試圖用一顆 87.6 英里（約141公里）的四縫線速球搶好球數，結果直接被張育成轟出左外野牆外。根據Statcast系統數據追蹤，這球被張育成以高達108.7英里（約175公里）駭人的擊球初速、22度的完美仰角，狠狠掃向左外野看台，形成一發飛行距離達366英尺的陽春全壘打，幫助台灣先馳得點，直接重挫了韓國隊的士氣，更讓中華隊本場比賽的「勝率預測（Win Probability）」一口氣暴衝了 10.3%，直接突破六成大關來到60.3%。當張育成的擊球越過左外野全壘打牆的瞬間，東京巨蛋彷彿經歷了一場小型地震。滿場揮舞著國旗的台灣球迷陷入了史無前例的瘋狂，現場實測的分貝數竟然直接衝破了130分貝。要知道，一般飛機起降時的音量大約落在120至130分貝之間。台灣球迷用超越飛機引擎轟鳴聲的巨大能量，不僅向全世界宣告了「國防部長」的強勢回歸，更在心理層面上給予了韓國隊極大壓迫感。