張育成棒打柳賢振！台韓大戰第2局台灣先轟

7-11慶首支全壘打！草莓可樂買2送2

▲慶祝台韓大戰中華隊轟出第一支全壘打，7-11祭出可口可樂草莓口味買2送2。（圖／業者提供）

全家集氣中華隊手感夯下去！熱狗半價來了

▲台韓大戰張育成首轟，全家宣布熱狗買一送一。（圖／業者提供）

WBC經典賽今（8）日中華隊對上韓國隊，在第2局上「國防部長」張育成棒打韓國投手柳賢振，率先轟出1支陽春全壘打，為中華隊搶先開胡奪下第1分。7-11第一時間立刻發出可樂買2送2狂賀，全家便利商店也火速端出熱狗買一送一，本篇將不斷更新超商經典賽優惠一次看。2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）吸引全民關注，中華隊今（8）日進入預賽最終戰，對上宿敵韓國隊，「國防部長」張育成在第2局上鎖定柳賢振的低角度失投球，一棒開轟至左外野看台，為中華隊拿下第1分，台灣搶先開胡1:0領先韓國。7-11慶祝台韓大戰中華隊轟出首支全壘打，立刻宣布可口可樂草莓口味600ml買2送2，自3月9日至3月10日共限時兩天優惠，一起為TEAM TAIWAN 加油！全家便利商店慶祝張育成在台韓大戰第一發全壘打，全民集氣手感繼續下去，APP隨買跨店取自3月8日15:00至3月9日限時開賣，熱狗35元系列指定品項任選買1送1。