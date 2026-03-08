我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著伊朗戰事持續，美國總統川普（Donald Trump）7日表示，「可能」會派遣美軍地面部隊進入伊朗，但前提是必須具備「極為充分的理由」。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普7日在空軍一號（Air Force One）上被記者詢問，是否可能派遣美軍進入伊朗？他起初直言「不想談論這件事」，並稱他不認為是一個合適的問題。隨後他表示，「有沒有可能發生？是有可能的，但必須基於非常充分的理由。」川普進一步稱，如果美國真的派兵，伊朗將會被徹底摧毀，以至於根本無法在地面層級進行戰鬥。當川普被記者追問是否會考慮動用地面部隊來確保伊朗核設施內「濃縮鈾」的安全時，他表示這是一種可能性，但目前尚非時機。川普表示：「目前是一場全面的摧毀行動，他們已經無法觸及那些設施了。或許在某個時刻我們會採取行動，那會是一件大事，但目前我們只是在重創他們，尚未針對核物質採取行動。」他進一步強調：「這是我們以後可能做的事情。我們現在不會這麼做。」川普政府日前提出對伊朗空襲行動的三大目標，是為了殲滅伊朗海軍、摧毀伊朗飛彈基地、遏止核武發展。