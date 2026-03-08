我是廣告 請繼續往下閱讀

包括日本的箕面市（大阪近郊）、由布市（九州）、宮津市（京都近郊），以及韓國的忠清南道（中西部）、慶州（釜山近郊），這些地區都聚集許多賞櫻熱點。大都市與地方城市一起玩，不僅讓行程更豐富，也能享受較少人更愜意的賞櫻體驗。

▲釜山近郊的慶州為韓國著名賞櫻熱點。（圖╱Klook提供）

▲由布院一日遊於櫻花季時也十分受歡迎。（圖╱Klook提供）

▲位在宮津市的天橋立一日遊也為賞櫻熱門行程。（圖╱Klook提供）

春天賞櫻季到來，Klook 2月初的賞櫻取向調查顯示，日本與韓國依舊是旅客最愛的賞櫻目的地，但與此同時，近年旅客賞櫻開始從大都市走向二三線城市，這幾個小眾城市如日本的箕面市（大阪近郊）、由布市（九州），以及韓國的忠清南道（中西部）、慶州（釜山近郊）等，也成為夢幻賞櫻打卡地，以避開擁擠人潮。Klook於2月初透過線上問卷針對台灣旅客進行賞櫻取向調查，調查指出，近年旅客出遊開始明顯走向二、三線城市，連季節性行程也不例外。根據Klook調查，近4成旅客表示賞櫻期間會同時造訪大都市與小眾城市，為最多人首選；僅2成旅客預計只停留在熱門大都市。Klook內部數據也顯示，東京、大阪、首爾等大都市仍最受歡迎，但近3個月與去年同期相比，流量增長幅度最高的為小眾城市，規劃賞櫻時，也有27%受訪者表示最擔心熱門景點人潮擁擠，包括長時間排隊或等待，甚至有25%會選擇早起前往熱門景點，以避開人潮高峰。此外，由於適逢旅遊旺季，每3人就有1人（33%）擔心賞櫻期間會需要負擔價格較高的旅費。除了賞櫻活動外，旅客最期待的體驗依序為品嚐當地美食與餐飲（54%）、放鬆身心享受休閒時光（44%）、文化觀光如歷史建築與博物館（32%）；看出台灣旅客出國玩，最離不開的還是美食品嚐。為了讓旅客更無負擔的從大都市玩到二線城市，