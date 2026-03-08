我是廣告 請繼續往下閱讀

古林睿煬小檔案 出生與年齡 2000年6月12日（25歲） 身高與體重 184公分、81公斤 投打 右投右打 效力球隊 北海道日本火腿鬥士隊 簽約年薪 7500萬日圓（約新台幣1451萬元）

古林睿煬有多厲害？中職睽違18年「年度MVP」得主

▲古林睿煬在統一獅最後一年表現亮眼，2024年榮獲防禦率王和最佳9人投手獎，是中職睽違18年後再有本土投手拿下年度MVP。（圖／記者葉政勳攝）

古林睿煬哪裡人？為什麼叫金孫？

▲古林睿煬曾效力中華職棒統一獅，在外有「台灣金孫」的稱號，而「金孫」一詞主要源自於他從小與阿嬤感情極佳，因受長輩疼愛而得名，這個綽號也象徵著他在祖母心中如黃金般珍貴的孫子。（圖／記者葉政勳攝）

古林睿煬年薪有多高？身價暴漲3.2倍

▲「台灣金孫」古林睿煬在2024年與日本火腿簽下3+1合約，第4年為雙方選擇權，確定續約至2026年球季。（圖／記者陳柏翰攝）

古林睿煬老婆是她！旅日追夢依舊放閃

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入白熱化，中華隊今（8）日台灣時間上午11時對決宿敵韓國隊，派出旅日火球男古林睿煬先發，古林睿煬前四局表現亮眼，完美封鎖韓國隊，直到5局上才投出保送並被敲安退場。出色表現瞬間成為台灣球迷焦點，也讓不少一日球迷開始好奇，這位擁有極強壓制力的選手到底多厲害？《NOWNEWS今日新聞》整理有關古林睿煬的小知識，包含是哪裡人？為何又被叫做金孫？以及年薪到底有多高等，帶領讀者一起了解這位抗韓大將古林睿煬。古林睿煬現年25歲，曾效力中華職棒統一獅，自從在中華職棒嶄露頭角，便以極具壓制力的球速和多變球路成名。在2022年5月1日，他對戰富邦悍將時飆出157公里的四縫線速球成名。古林睿煬在統一獅最後一年幾乎拿下中職所有獎項，其表現亮眼榮獲2024年最佳投手、防禦率王，還打敗了兩大勁敵，榮獲年度MVP，是中職睽違18年後再有本土投手拿下年度MVP。古林睿煬出生於台灣台中市，從小在台中接受棒球訓練，曾讀台中中山國中，高中時期赴桃園平鎮高中發展，不少剛認識古林睿煬的球迷會以為「古林」是複姓，其實是因古林睿煬擁有泰雅族血統，高中時為了取得相關資格，原本叫林睿煬的他冠上媽媽的姓，結合父母姓氏，在棒球界以「古林」作為特殊且具辨識度的姓氏。古林睿煬在外有「台灣金孫」的稱號，而「金孫」一詞主要源自於他從小與阿嬤感情極佳，因受長輩疼愛而得名，這個綽號也象徵著他在祖母心中如黃金般珍貴的孫子。據日媒《日刊體育》報導，「台灣金孫」古林睿煬在2024年與日本火腿簽下3+1合約，第4年為雙方選擇權，確定續約至2026年球季，推估總額達170萬美元（約合新台幣5400萬），首年年薪則為6000萬日幣，但在2025年11月傳出其表現備受肯定，日本火腿為他加薪1500萬，今年球季年薪也達到7500萬日圓。古林睿煬身價相比在統一獅時期完全不同，古林睿煬在統一獅最後一年，月薪僅33萬，換算下來一年薪資有396萬，如今已經暴漲3.2倍，有望成為下一位拿下破億合約的日職台灣選手。古林睿煬不只球季優秀，更是名深情的好男人，古林睿煬老婆是前TSNA記者李沅芷，2023賽季結束後，古林睿煬向其求婚成功正式成為人夫，邁向人生中一個重要的階段。古林睿煬平時也不吝嗇分享對妻子的愛，他在2025年對戰軟銀鷹的客場比賽中，主投7局失2分飆出10次三振，成功拿下旅日首勝，賽後被問及想將首勝球將送給誰時，立馬回答「我要把這顆球給我的老婆，因為是她陪著我一起來到日本，讓我能夠安心打球，沒有後顧之憂。」夫妻間的好感情無庸置疑。