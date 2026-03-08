我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊預賽最後一戰由古林睿煬先發對決韓國，表現精采。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽最終戰，備受矚目的台韓生死戰於東京巨蛋點燃戰火。中華隊派出曾效力日職火腿隊的王牌古林睿煬，對決韓國傳奇「韓國怪物」柳賢振。比賽進入2局上半，面對擁有卓越控球技巧的柳賢振，中華隊第4棒張育成在1出局後鎖定第2顆球，大棒揮出左外野方向366英尺的陽春全壘打。這發震撼全場的全壘打為中華隊首開紀錄，取得1:0領先，也展現出張育成針對老將柳賢振球威下滑後的重擊能力。雖然中華隊在3局上持續發動攻勢，靠著鄭宗哲與陳晨威接連的安打攻佔一、二壘，並展現積極跑壘攻勢策動雙盜壘成功，可惜第3棒費爾柴德（Stuart Fairchild）遭到三振，未能擴大領先優勢。中華隊先發投手古林睿煬今日展現其最快157公里的火球威力，開賽後發揮極佳的制霸力。古林睿煬在前2局展現完全宰制，送給韓國隊強打群「6上6下」。直到3局下半，韓國隊金賢洙才從古林手中擊出左外野落地安打，打破無安打僵局。然而古林睿煬隨即發揮控球穩定度，並配合守備將金賢洙牽制出局，完美化解韓國隊的進攻火種。古林睿煬前3局僅耗費38球，投出1次三振且無保送，防禦率維持完美的0.00。高齡38歲的柳賢振今日依舊展現老將沈穩的解讀能力，雖然遭到張育成狙擊失分，但整體控球依然精準。柳賢振主投3局共用50球，其中30顆為好球，被擊出3支安打（包含1轟），送出3次三振，沒有投出保送。韓國隊教練團執行換投策略，柳賢振在完成3局任務後退場，將戰局交由後援投手接手。