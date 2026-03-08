我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣在WBC經典賽以14比0扣倒捷克，讓全台人民相當振奮，而國民黨昨（7）日也在臉書發文慶祝，沒想到AI製圖卻出大包，竟把我國球員林昱珉從左投變右投，打出全壘打的費爾柴德變臉。對此，台北市長蔣萬安今（8）出席活動時表示，「最重要的是，大家一起為在東京的台灣英雄加油集氣。」面對黨中央的粉專貼文出包，蔣萬安不願多談，但球迷仍沒想放過國民黨，大批民眾湧入臉書痛批，「要蹭也不做功課」、「你們不只左右不分，還是非不分」、「砍預算還想蹭，可悲黨」、「連球員照片都放錯，沒有心的祝福，不如不要祝福」。發現出包的小編，事後雖然也在臉書公開道歉，強調是自己一時眼花沒有注意到，已經火速修正圖卡，表示棒球不能左右不分，小編也會好好反省、下次做功課做滿。但仍擋不住球迷怒火，持續湧進臉書貼文留言，而台北市議員苗博雅也到底下留言嘲諷，「留友看，國民黨以假亂真好厲害」。