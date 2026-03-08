我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲受傷後，當下痛到單膝跪地、無法起身。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）在5日開打後，中華隊陸續迎戰澳洲、日本、捷克，並在今（8）日上午11點與韓國對決。但在激烈的賽程中，中華隊也陸續傳出傷兵，尤其隊長陳傑憲還在與澳洲比賽途中手受傷，讓球迷都非常擔心。不料國際轉播員竟玩起諧音哏，在中華隊出現3名傷兵後，直接表示「Chinese Taipei變Chinese Taipain（Pain：疼痛）」，讓粉絲又好氣又好笑。中華隊在賽前開始就陸續傳出傷兵，Jonathon Long因手肘痠痛感退出、李灝宇則在賽前因揮棒拉傷側腹肌，也確定退賽。在對上澳洲時，隊長陳傑憲更是因觸身球，而手指受傷不得不下場，讓球迷都看得非常心疼又擔心。但不料經典賽國際轉播員竟玩起諧音哏，直呼「Chinese Taipei變Chinese Taipain」，超地獄玩笑，讓粉絲也忍不住笑出來。有網友看到後，好奇問經典賽是不是有做文化調查，知道台灣人已經諧音哏中毒，紛紛笑翻直呼「台灣人放棄諧音哏已經Taiwan（太晚）」、「真的好氣又好好笑」、「台痛嗎」、「這個諧音梗真的有點taipain」。