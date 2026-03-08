我是廣告 請繼續往下閱讀

江坤宇游擊美技守備！國際賽看到他就很安心

▲中華隊當家游擊手「小可愛」江坤宇總在賽場上能上演美技守備演出。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

江坤宇綽號史上最多！中華隊團寵粉絲超愛

▲江坤宇創下連續 6 年獲得游擊手金手套的紀錄，成為內野守備的歷史新高。（圖／記者吳忠育攝 ,2025.11.05）

經典賽前的最佳禮物：小薑汁即將報到！

▲江坤宇在 2024 年與妻子韓韓完成登記，而在今年 2 月底結婚兩週年之際，兩人透過 Instagram 溫馨宣布家庭迎來新成員。（圖／IG@joy880712）

2026 年 WBC 世界棒球經典賽預賽 C 組，今日迎來最受矚目的台韓大戰！中華隊強打「部長」張育成率先開轟陽春砲帶起氣勢。而一局下半，中華隊游擊手江坤宇也展現了教科書等級的美技守備，精準抓到該局最後一個出局數，讓東京巨蛋現場與轉播螢幕前的球迷驚呼連連。事實上，江坤宇是中職史上首位金手套 6 連霸游擊手，更在經典賽開打前驚喜宣布晉升為新手爸爸！今日對決韓國的關鍵一戰中，江坤宇於一局下半展現了驚人的反應速度。面對一顆刁鑽的短滾地球，他迅速移動接球後，接連使出招牌的「空中跳傳」精準刺殺一壘跑者。這一記 Nice Play 不僅化解了對方的進攻氣勢，更瞬間點燃了台灣球迷的熱情。在社群平台Threads上，大批球迷狂讚江坤宇「江坤宇在國際賽看到你就很安心」、「雖然在中職江坤宇是對手就很煩，球都穿不出去，但國際賽就是強」、「江坤宇游擊有夠神耶，接起來輕輕鬆鬆」、「今天都可以大聲說超喜歡小可愛的守備啊啊啊啊啊啊，江坤宇就是愛接鬼 多接幾顆沒關係」。今年25 歲的江坤宇效力於中信兄弟，是中職史上首位金手套 6 連霸游擊手，守備能力在國際賽也是頂尖水準。他不僅在 2024 年世界 12 強賽事中扮演奪冠功臣，更在 2025 年初與球團簽下 10 年總額最高 1.47 億元的破紀錄合約。除了實力過人，他討喜的外型與性格也讓他成為中職「」：江坤宇在 2024 年與妻子韓韓完成登記，而在今年 2 月底結婚兩週年之際，兩人透過 Instagram 溫馨宣布家庭迎來新成員。韓韓曬出寶寶的超音波照與嬰兒服，並透露懷孕初期就有許多朋友夢到喜訊，似乎預示著小生命迫不及待要與大家見面。這名暱稱為「小薑汁」的寶寶預產期落在今年夏天。帶著這股「娶妻前生子後」的強大運勢，江坤宇在 2026 WBC 的賽場上展現了更為穩健與強悍的氣場，成為守護中華隊防線的最強後盾。