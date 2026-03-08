我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗在去年11月發表「台灣有事」相關言論之後，引發中國強烈不滿，日中關係降至冰點。中國外交部長王毅今（8）日表示，台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？王毅在中國第14屆全國人大第四次會議期間舉行外交主題記者會，共同社記者詢問中方對中日關係的發展有何期待。對此，王毅直言：「中日關係走向何方，取決於日方的選擇。」他進一步提到，去年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，「在這個特殊年份，日本理應做的，是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡。」王毅話鋒一轉，以「日本現職領導人」來稱呼高市早苗，指其聲稱，「台灣有事」就構成日本的「存亡危機事態」，可以據此行使所謂集體自衛權。「眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。」接著，王毅一連問日本：「試問，台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？」王毅指出，今年又是一個80週年，也就是東京審判開庭80週年。「東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。80年後的今天，歷史又給了日本一次捫心自省的契機。以史為鑒，可知興替；前事不忘，後事之師。」最後，王毅表示，希望廣大的日本人民能夠擦亮眼睛，不允許今天再有人自不量力，重蹈覆轍。「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。」