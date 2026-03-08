我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組台韓大戰上演極度悲壯且令人動容的一幕！中華隊先發王牌古林睿煬面對韓國隊強悍打線，展現了燃燒生命般的求勝意志。轉播畫面捕捉到，古林睿煬因為頻頻飆出極速火球，投到指尖破皮流血，甚至在白色的球褲上抹出了令人怵目驚心的血漬。這浴血奮戰的畫面，瞬間讓全台球迷回想起2013年WBC經典賽中，前輩陽耀勳同樣面對韓國隊時的熱血精神！這場攸關晉級的台韓生死戰，古林睿煬扛下先發重任，開賽就頻頻用拿手的火球與進化的曲球壓制韓國打者。然而隨著比賽進行，場上出現了令人揪心的狀況。鏡頭敏銳地捕捉到古林睿煬在大腿外側的白色球褲上，出現了明顯的紅色血漬。指尖破皮仍咬牙硬撐： 原來是因為高強度的投球節奏與用力過猛，導致他投球手的指尖破皮流血。但他為了不影響球隊士氣，不斷在褲子上擦拭血跡，強忍疼痛繼續站在投手丘上與韓國打者周旋，展現了絕不輕易退縮的王牌霸氣。古林睿煬這番「血染球衣」的壯烈表現，立刻觸發了台灣球迷內心最深處的共同記憶。2013年台韓大戰的既視感。回顧2013年WBC預賽，當時中華隊同樣對決韓國隊，先發投手陽耀勳在第3局時無名指破皮流血，不僅將整顆棒球染成紅色，白色球褲上更是血跡斑斑，但他仍堅持投到無法再投為止，成為台灣棒球史上最經典的戰役之一。相隔13年，古林睿煬在同樣面對宿敵韓國隊的關鍵時刻，完美傳承了這份不畏懼、不放棄的強韌意志。兩代強投在同一個國際賽舞台上，用鮮血與汗水寫下了對國家隊的最高敬意。