2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日迎來預賽最終戰，交手宿敵韓國隊，中華隊推出旅日強投古林睿煬，前4局完美封鎖韓國隊，不過5局下投出保送後，又被文保景敲出安打，留下一、三壘有人的局面退場，總計古林睿煬此役主投4局失1分，退場時無關勝敗。轉播畫面也拍到古林睿煬褲子上有血漬。古林此役狀況絕佳，前2局對韓國隊投出6上6下，直到第3局才被金周元敲出首安，但金周元發動盜壘時，被古林睿煬抓到，變成夾殺出局，隨後古林睿煬再抓下2個出局數，形成變相的3上3下。第4局古林睿煬回穩，再賞給韓國隊3上3下，第5局古林睿煬續投，不過面對首棒打者安賢民投出保送，隨後又被文保景敲出安打，韓國隊攻佔一、三壘，此時中華隊決定換投，由林維恩登板「拆彈」，林維恩讓惠特康（Shay Whitcomb）敲出雙殺的，雖然被追平，但中華隊換回2個出局數，最後林維恩三振金周元，結束韓國隊攻勢。總計古林睿煬此役先發主投4局，被敲出2安，送出1次三振、1次保送。不過古林睿煬退場時，被鏡頭拍到褲子上有血漬，疑似是投球的食指破皮。