張育成的兩分砲還在東京巨蛋迴盪，鄭宗哲又補上了一轟！2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽台韓生死戰六局上，中華隊開路先鋒鄭宗哲面對韓國第二任投手郭彬，扛出一發飛行距離386英尺的中外野大號陽春砲。這一棒讓中華隊晉級勝率狂飆至66%，也讓整個東京巨蛋在同一天第二度沸騰到接近失控，而就在台灣應援區爆炸的同一瞬間，韓國應援區卻陷入了一片令人玩味的死寂，不少韓國球迷愣在原地，臉上寫滿了難以置信。面對球速剛猛的郭彬，鄭宗哲連續將96.5英里速球、變速球與卡特球選掉，硬生生取得3壞球的絕對球數領先。郭彬塞入好球、雙方打到界外球，局面來到3好2壞滿球數的極限對決。這個時刻郭彬沒有選擇，只能硬塞一顆96.6英里的四縫線速球賭一把，而鄭宗哲以高達106.1英里的駭人擊球初速，把那顆球轟出386英尺的中外野大牆。球越牆的那一秒，東京巨蛋兩個應援區同時出現了截然不同的畫面。右側台灣應援區瞬間爆炸，上萬名球迷跳起來嘶吼，應援毛巾漫天飛舞，CT Amaze舞台上的音樂被人聲徹底淹沒。而特派記者將鏡頭轉向韓國應援區的那一刻，看到的是完全相反的景象，在鄭宗哲的球越牆後集體愣住，不少人張著嘴說不出話，那種難以置信的表情清楚寫在每一張臉上。鄭宗哲準備返回本壘板的那一刻，中華隊休息室的隊友們早已全數衝出，在本壘板兩側排成兩列，用最熱烈的歡呼與擊掌迎接這位擊沉韓國火球男的抗韓英雄。