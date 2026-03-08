我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國人老公因韓日戰與台韓戰，連被老婆綁兩天。（圖／Threads@kyunghoon_gil）

2026世界棒球經典賽（WBC）的台韓大戰，在今（8）日上午11點正式開打，其中一對台韓夫妻檔「小朗哥爸爸 가람아빠」，也在社群上傳一家人看球賽的模樣，只見台灣人老婆與媽媽及兒子狂喊「中華隊加油」，韓國人老公則被五花大綁、嘴巴上還貼著封條，躺在桌上一臉生無可戀的表情看向前方，超大反差讓粉絲笑翻直呼「又被獻祭」。「小朗哥爸爸 가람아빠」今日在Threads上傳一段全家人一起看台韓大戰的影片，只見妻子與媽媽、兒子，一起在後方開心地跳來跳去，揮著手狂喊「中華隊加油」。但前方桌子上竟「擺放」著被五花大綁、嘴貼封條的韓國人老公，一臉生無可戀、面無表情地看向前方。影片公開後，讓粉絲們都笑翻，「今天是直接上祭壇啊！」、「我就知道，今天又是阿爸被封嘴又被綁的一天」、「韓國女婿被獻祭了」等。事實上，在昨日的韓日大戰中，這位台灣人老婆就為了幫日本加油，而把韓國人老公綁起來，但昨天至少還是坐在沙發上，沒想到今天更慘，直接像是獻祭儀式一樣躺在桌上，不少球迷還開玩笑鼓勵「今天麻煩綁緊一點」。